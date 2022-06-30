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Боевик «Кодовое имя Банши» с Антонио Бандерасом выйдет в прокат 7 июля

Боевик «Кодовое имя Банши» с Антонио Бандерасом выйдет в прокат 7 июля

В скором времени в украинский прокат выйдет фильм «Кодовое имя Банши» / Code Name Banshee. Это приключенческий боевик с Антонио Бандерасом в главной роли.

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Фильм «Кодовое имя Банши» рассказывает о наемном убийце Дилайле по прозвищу Банши. При выполнении новой задачи она понимает, что заказчик – тоже наемник. И когда-то он пытался убить ее бывшего куратора Калеба. Калеб – бывший правительственный убийца. Дилайла выясняет, что Калеб все еще жив и скрывается. В итоге бывшие коллеги объединяют усилия, чтобы выяснить правду и найти покой.

Режиссером фильма «Кодовое имя Банши» стал Джон Кис. Главные роли исполнили Антонио Бандерас («Анчартед: На картах не значится», «Телохранитель жены киллера»), Джейми Кинг («Восемь подруг Оушена»), Томми Фленаган («Гладиатор») и другие.

Фильм «Кодовое имя Банши» выйдет в украинский прокат 7 июля.


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