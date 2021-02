BRDO: Обсяг українського ІТ-експорту вперше перетнув позначку $5 млрд за рік та $16 млрд за п’ять років

Незважаючи на кризовий 2020 рік, обсяг українського IT експорту вперше перевищив $5 млрд та продемонстрував зростання у 20,44% порівняно з 2019 роком. При цьому, за період з 2016 по 2020 рік загальна сума експорту IT послуг перетнула позначку $16 млрд. Згідно аналітики від BRDO, це вперше, коли експорт IT перевищив експорт транспортних послуг та мінеральних продуктів, які традиційно займали вищі позиції.

За даними НБУ, загальний експорт України у 2020 році скоротився на 4,6%. Скорочення торкнулося як експорту товарів, так і послуг. При цьому, експорт ІТ-індустрії зріс на $853 млн, тобто на понад 20% за рік. Таким чином, частка комп’ютерних послуг в загальному експорті досягла 8,3%.

Українська IT-галузь у першому півріччі 2020 року відреагувала на глобальні економічні зміни сповільненням зростання з 30% до 24%, більшість клієнтів переглянули свої бізнес-процеси та оптимізували їх згідно викликів коронакризи. Проте, ефективно подолавши зовнішні та внутрішні виклики, ІТ індустрія дуже скоро поновила свої позиції. Це відбулося як завдяки відновленню попиту на глобальному ринку, так і збереженню високої якості та конкурентної ціни, навіть при переході на повністю віддалений режим роботи. Вже в липні 2020 кількість вакансій в ІТ компаніях в Україні повернулась на докризовий рівень, досягнувши показника більше п’яти тисяч відкритих вакансій та продовжує стрімко зростати у 2021 році.

Фактори, які сприяють зростанню української IT-індустрії протягом останніх років — відсутність втручання держави та регуляції ринку, збереження вільного вибору контрактної моделі взаємодії компаній та ІТ-фахівців та стабільно високий професійний рівень українських IT-спеціалістів.

«ІТ індустрія стабільно демонструє високі показники росту. Потреба у діджиталізації бізнес-процесів продовжує зростати у всьому світі, тож попит на експертизу інженерів збільшується. У 2020 році український ІТ бізнес показав, що здатний швидко адаптуватись до зовнішніх негативних факторів без втрати продуктивності. Тому я впевнений, що індустрія і надалі розвиватиметься високими темпами, збагачуючи країну. Головне для цього — забезпечити стабільні умови функціонування ІТ галузі та системну реформу ІТ освіти в Україні» — зауважив Віталій Седлер, Президент Асоціації “IT Ukraine”, CEO Intellias.

Нагадуємо, що у докризовому 2019 році експорт комп’ютерних послуг продемонстрував зростання на 30,2% порівняно з попереднім роком і склав $4,17 млрд.

Джерело: BRDO