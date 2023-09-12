Британский стартап Open Cosmos привлек $50 млн на сеть спутников, которые фиксируют изменения климата из космоса

До марта 2024 года Open Cosmos планирует запустить не менее пяти спутников.

Космический стартап из Великобритании Open Cosmos привлек $50 млн в новом раунде финансирования — средства будут направлены на расширение сети EO-спутников, которые помогут в борьбе с изменением климата.

Спутники с помощью искусственного интеллекта, датчиков и изображения наблюдения Земли смогут предоставить уникальную информацию о глобальных температурах, парниковых газах, полярных ледяных шапках, изменениях уровня моря, стихийных бедствиях и вырубке лесов. Далее учёные смогут использовать эти данные для разработки программ по уменьшению ущерба.

«Эти детальные глобальные данные в сочетании с расширенными инструментами визуализации предоставляют организациям во всем мире информацию, необходимую для внесения изменений, которые со временем улучшат защиту нашей планеты‎», — говорит генеральный директор и основатель Open Cosmos Рафель Жорда Сикиер.

Еще в январе на борту ракеты SpaceX Falcon 9 был запущен наноспутник Open Cosmos под названием Menut – созданный для мониторинга вырубки лесов, влияния лесных пожаров, наводнений и эрозии берегов. Если все пойдет по плану, к марту 2024 года группировка британского стартапа на орбите пополнится еще пятью аппаратами:

PLATERO – будет контролировать влияние сельского хозяйства на окружающую среду в Андалусии.

IOD6 – будет использовать гиперспектральные изображения для осмотра прибрежных и морских районов Атлантики.

MANTIS — будет создавать изображения высокого разрешения логистики, энергетической инфраструктуры и природных ресурсов.

ALISIO1 — будет осуществлять наблюдение за окружающей средой на Канарских островах для сельского хозяйства и борьбы со стихийными бедствиями.

PHISAT2 — кубсат с шестью встроенными приложениями ИИ, которые будут обрабатывать данные на орбите.

Спутники могут подключиться к сервису OpenConstellation, который используется для обмена и доступа к космическим данным.

Среди инвесторов, которые присоединились к новому раунду финансирования Open Cosmos — Фонд экологических технологий, Trill Impact и Технологический фонд A&G Energy Transition. И они также могут получить финансовую выгоду, в прошлом году аналитики прогнозировали, что к 2031 году рынок EO-спутников составит $11,3 млрд.

Чтобы максимизировать потенциал, Жорда хочет более сильной поддержки со стороны государственного сектора.

«Кроме того, в Великобритании нам нужны проекты, финансируемые правительством, чтобы мы могли продолжать развивать эти богатые инновации, и поддерживать компании в переходе от концепции к коммерциализации», — сказал он.

До раунда серии B Open Cosmos собрала $7 млн с момента своего основания в 2015 году. Компания заявила, что ее доходы удвоились с 2020 года, но не разглашают конкретные цифры.

Источник: TNW, Space News