Build 2018: набор сенсоров Microsoft Kinect for Azure и ИИ-платформа Project Brainwave

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Продолжая тему анонсов конференции Build 2018, хотелось бы рассказать еще о Project Brainwave и перерождении Microsoft Kinect.

Если помните, в октябре прошлого года Microsoft сообщила о прекращении выпуска контроллера Kinect, но вот сейчас устройство получило вторую жизнь в виде Kinect for Azure – набора датчиков для выполнения задач визуального распознавания.

Introducing Project Kinect for Azure, the most powerful sensor kit with spatial human and object understanding. #MSBuild pic.twitter.com/k1UxoGhtXs — Microsoft (@Microsoft) May 7, 2018

В Kinect for Azure используются не только огромные наработки за всю историю проекта Kinect, но и новейшие достижения, связанные с гарнитурой дополненной реальности HoloLens. И, как явствует из названия, сенсоры набора связаны с ИИ сервисами Azure.

Набор Kinect for Azure позволит разработчикам внедрять технологии ИИ в роботов и другие устройства. Кроме того, входящие в набор сенсоры помогут устройствам ориентироваться в пространстве, обеспечат навигационные возможности, позволят обнаруживать препятствия (в случае использования в дронах) и отслеживать движения рук. В числе других преимуществ Kinect for Azure можно отметить высокую энергоэффективность.

Project Brainwave – это ИИ в реальном времени с использованием программируемых вентильных матриц (FPGA) Intel. В ходе выступления представитель Microsoft заверил, что специализированный чип работает в 137 быстрее обычного CPU, а сама платформа обеспечивает в 5 раз меньшие задержки, чем конкурирующая Google TPU.

Платформа Brainwave позволит работать с глубокими нейронными сетями в облачном сервисе Azure в реальном времени. Впервые Microsoft рассказала о проекте в августе 2017 года. Тогда среди преимуществ называлась гибкость настройки и «мягкий» динамический механизм обработки нейронной сети.