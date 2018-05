Build 2018: набор сенсоров Microsoft Kinect for Azure и ИИ-платформа Project Brainwave

Продолжая тему анонсов конференции Build 2018, хотелось бы рассказать еще о Project Brainwave и перерождении Microsoft Kinect.

Если помните, в октябре прошлого года Microsoft сообщила о прекращении выпуска контроллера Kinect, но вот сейчас устройство получило вторую жизнь в виде Kinect for Azure – набора датчиков для выполнения задач визуального распознавания.

Introducing Project Kinect for Azure, the most powerful sensor kit with spatial human and object understanding. #MSBuild pic.twitter.com/k1UxoGhtXs

