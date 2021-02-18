Чернігів став одинадцятим містом України, в якому запустився таксі-сервіс Bolt





Європейська платформа для замовлення поїздок Bolt повідомила, що Чернігів став одинадцятим містом присутності сервісу в Україні. У місті будуть доступні стандартна категорія Bolt, авто підвищеного рівня комфорту Comfort та авто з прозорою перегородкою між водієм і пасажиром Isolated.

Мінімальна вартість першої поїздки в Чернігові становитиме 20 грн. Для нових користувачів діятиме знижка до 50%, а також буде активна акція «Приведи друга ― отримай знижку на поїздку».

Щоб замовити поїздку, користувачеві необхідно завантажити і встановити додаток Bolt на смартфон. Після цього потрібно вказати місце призначення і вибрати категорію авто. Сплатити поїздку можна як готівкою, так і банківською карткою, підключивши її до додатка. У якості способу оплати також доступний сервіс Apple Pay.

«Bolt ― це перший міжнародний сервіс для замовлення поїздок, який запускає свої послуги в Чернігові. Відтепер мешканці та гості міста зможуть оцінити всі переваги нашого сервісу, замовити комфортну і доступну поїздку в додатку Bolt лише за декілька секунд», ― коментує керівник компанії Bolt в Україні Сергій Павлик.

Нагадаємо, що в грудні 2020 року сервіс Bolt був запущений в десятому місті України, ним став Кривий Ріг. На сьогодні послуги компанії Bolt доступні у Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Полтаві, Кривому Розі, Вінниці, а також в Івано-Франківську і Одесі.

Джерело: Bolt