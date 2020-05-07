Новости
Число зарегистрированных игроков в Fortnite превысило 350 миллионов

Число зарегистрированных игроков в Fortnite превысило 350 миллионов

Число зарегистрированных игроков в Fortnite превысило 350 миллионов


Epic Games похвасталась очередным достижением — онлайн-шутер Fortnite преодолел рубеж в 350 миллионов (зарегистрированных) игроков. Таким образом, и без того самая популярная (а еще самая прибыльная) видеоигра последних двух лет стала еще популярнее.

Для достижения этой важной вехи проекту понадобилось чуть меньше трех лет — игра вышла 25 июля 2017 года. Последние 100 млн присоединились, а точнее будет сказать зарегистрировались в Fortnite, за последние 15 месяцев — в марте 2019 года разработчики игры сообщили, что в ней зарегистрировались 250 миллионов игроков. Надо сказать, что с момента выхода темпы роста несколько замедлились: чтобы набрать 125 млн игроков, проекту понадобилось меньше года; затем с июня 2018 года по ноябрь 2018 года число зарегистрированных игроков выросло еще на 75 миллионов, достигнув 200 миллионов, а с ноября 2018 года по март 2019 года — еще на 50 миллионов (до 250 миллионов игроков).

Одновременно Epic Games сообщила, что в апреле 2020 года пользователи вместе наиграли в Fortnite около 3,2 миллиарда часов.

По случаю этого события Epic Games проведет Fortnite Party Royale — онлайн-концерт с участием Стива Аоки, Диллона Фрэнсиса и deadmau5. Мероприятие пройдет в игре в ночь с 8 на 9 мая — начало в 4:00 по киевскому времени.

Напомним, в конце апреля 2020 года в Fortnite прошел онлайн-концерт рэпера Трэвиса Скотта, который продлился всего 10 минут, но привлек рекордные 12,3 миллиона зрителей.

Источник: Fortnite Twitter

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить