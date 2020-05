Число зарегистрированных игроков в Fortnite превысило 350 миллионов

Epic Games похвасталась очередным достижением — онлайн-шутер Fortnite преодолел рубеж в 350 миллионов (зарегистрированных) игроков. Таким образом, и без того самая популярная (а еще самая прибыльная) видеоигра последних двух лет стала еще популярнее.

Fortnite now has over 350 million registered players! In April, players spent over 3.2 billion hours in game. 🙌🥳

Let’s keep the party going with our Party Royale Premiere LIVE on May 8 at 9PM ET featuring @DillonFrancis @steveaoki @deadmau5: https://t.co/H18c3UgBL1 pic.twitter.com/Cgt3r7LXQO

— Fortnite (@FortniteGame) May 6, 2020