Число зарегистрированных игроков в Fortnite превысило 350 миллионов





Epic Games похвасталась очередным достижением — онлайн-шутер Fortnite преодолел рубеж в 350 миллионов (зарегистрированных) игроков. Таким образом, и без того самая популярная (а еще самая прибыльная) видеоигра последних двух лет стала еще популярнее.

Fortnite now has over 350 million registered players! In April, players spent over 3.2 billion hours in game. 🙌🥳 Let’s keep the party going with our Party Royale Premiere LIVE on May 8 at 9PM ET featuring @DillonFrancis @steveaoki @deadmau5: https://t.co/H18c3UgBL1 pic.twitter.com/Cgt3r7LXQO — Fortnite (@FortniteGame) May 6, 2020

Для достижения этой важной вехи проекту понадобилось чуть меньше трех лет — игра вышла 25 июля 2017 года. Последние 100 млн присоединились, а точнее будет сказать зарегистрировались в Fortnite, за последние 15 месяцев — в марте 2019 года разработчики игры сообщили, что в ней зарегистрировались 250 миллионов игроков. Надо сказать, что с момента выхода темпы роста несколько замедлились: чтобы набрать 125 млн игроков, проекту понадобилось меньше года; затем с июня 2018 года по ноябрь 2018 года число зарегистрированных игроков выросло еще на 75 миллионов, достигнув 200 миллионов, а с ноября 2018 года по март 2019 года — еще на 50 миллионов (до 250 миллионов игроков).

Одновременно Epic Games сообщила, что в апреле 2020 года пользователи вместе наиграли в Fortnite около 3,2 миллиарда часов.

По случаю этого события Epic Games проведет Fortnite Party Royale — онлайн-концерт с участием Стива Аоки, Диллона Фрэнсиса и deadmau5. Мероприятие пройдет в игре в ночь с 8 на 9 мая — начало в 4:00 по киевскому времени.

Напомним, в конце апреля 2020 года в Fortnite прошел онлайн-концерт рэпера Трэвиса Скотта, который продлился всего 10 минут, но привлек рекордные 12,3 миллиона зрителей.

Источник: Fortnite Twitter