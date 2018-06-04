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Computex 2018: Прямая видеотрансляция презентации игровых устройств ASUS ROG [начало в 13:30]
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Computex 2018: Прямая видеотрансляция презентации игровых устройств ASUS ROG [начало в 13:30]

Computex 2018: Прямая видеотрансляция презентации игровых устройств ASUS ROG [начало в 13:30]

Тайваньская компания ASUS сегодня проведет отдельное мероприятие «For Those Who Dare», посвященное новым геймерским устройствам семейства ASUS ROG. Судя по предыдущим утечкам и тизерам от официального twitter-аккаунта ASUS ROG, нас ждет анонс игрового смартфона, а также ряда новых моделей ноутбуков, видеокарт, мониторов и других устройств семейства Republic of Gamers.

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Приглашаем вас присоединиться к просмотру видеотрансляции презентации ASUS ROG, которая стартует в 13:30 по киевскому времени:

Источник: ASUS

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