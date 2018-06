Computex 2018: Прямая видеотрансляция презентации игровых устройств ASUS ROG [начало в 13:30]

Тайваньская компания ASUS сегодня проведет отдельное мероприятие «For Those Who Dare», посвященное новым геймерским устройствам семейства ASUS ROG. Судя по предыдущим утечкам и тизерам от официального twitter-аккаунта ASUS ROG, нас ждет анонс игрового смартфона, а также ряда новых моделей ноутбуков, видеокарт, мониторов и других устройств семейства Republic of Gamers.

Приглашаем вас присоединиться к просмотру видеотрансляции презентации ASUS ROG, которая стартует в 13:30 по киевскому времени:

Источник: ASUS