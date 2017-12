Дебютировавшая в смартфоне OnePlus 5T функция Face Unlock появится и в предыдущей модели OnePlus 5

Одной из оригинальных функций недавно представленного смартфона OnePlus 5T является Face Unlock, которая позволяет разблокировать устройство с помощью распознавания лица пользователя. В дальнейшем этот способ биометрической идентификации перекочует и в предыдущую модель – OnePlus 5. Такую информацию озвучил в Twitter сооснователь компании OnePlus Карл Пей.

Due to popular demand, Face Unlock is coming for the OnePlus 5. Thanks for the feedback, and merry Christmas! 🎅🎄🎁

— Carl Pei (@getpeid) 24 декабря 2017 г.