Дебютировавшая в смартфоне OnePlus 5T функция Face Unlock появится и в предыдущей модели OnePlus 5
Одной из оригинальных функций недавно представленного смартфона OnePlus 5T является Face Unlock, которая позволяет разблокировать устройство с помощью распознавания лица пользователя. В дальнейшем этот способ биометрической идентификации перекочует и в предыдущую модель – OnePlus 5. Такую информацию озвучил в Twitter сооснователь компании OnePlus Карл Пей.
Due to popular demand, Face Unlock is coming for the OnePlus 5. Thanks for the feedback, and merry Christmas! 🎅🎄🎁
— Carl Pei (@getpeid) 24 декабря 2017 г.
Пей отметил, что данная функция пользуется «массовым спросом». Потому и было принято решение внедрить её в смартфоне OnePlus 5. Он не поделился какими-либо сведениями о сроках выпуска программного обновления для этой модели, которая добавит поддержку Face Unlock.
Добавим, в смартфоне OnePlus 5 доступна функция биометрической идентификации при помощи сканера отпечатков пальцев, интегрированного в кнопку Home. Функцию Face Unlock нельзя назвать чрезвычайно безопасной, так как она иногда срабатывает и на чужие лица. Потому в OnePlus 5T она используется только для разблокировки аппарата, а не для подтверждения платежей или других важных транзакций.
Источник: The Verge