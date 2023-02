Dishonored: Death of the Outsider и City of Gangsters сейчас раздают бесплатно в Epic Games Store

Магазин Epic Games Store подготовил очередную бесплатную раздачу игр для своих пользователей. В этот раз предлагаются две игры: Dishonored: Death of the Outsider и City of Gangsters.

Dishonored: Death of the Outsider – это игра в жанре стелс-экшен от первого лица с элементами RPG. Проект представляет собой самостоятельное дополнение к игре Dishonored 2, для его запуска не требуется наличие оригинальной игры. Действие Dishonored: Death of the Outsider происходит в том же вымышленном мире, что и Dishonored и Dishonored 2. Героями игры являются наемные убийцы Дауд и Билли Лерк. Билли отправляется город Карнаку, чтобы убить Чужого — богоподобное существо, которого считает ответственным за худшие моменты в истории империи. Пополнить свои коллекции игрой Dishonored: Death of the Outsider можно по следующему адресу. Также предлагаем ознакомиться с обзором игры в одном из предыдущих материалов.

City of Gangsters – это стратегия, в которой переплетены экономическое управление и преступная деятельность. Сюжет разворачивается в Атлантик-Сити 1920-х годах — во время сухого закона в США. В связи с запретом на любой алкоголь, мафия смогла сполна этим воспользоваться для собственного обогащения, открывая подпольные бары, винные погреба и ликеро-водочные заводы. Игрок должен подняться вверх по лестнице мафиозного мира. Начиная с самых низов, персонаж должен утвердиться в преступном мире, покупая предприятия и атакуя предприятия своих соперников, чтобы осуществить свою «американскую мечту». Игра City of Gangsters доступна по следующему адресу в Epic Games Store.

Бесплатная раздача игр Dishonored: Death of the Outsider и City of Gangsters будет проходить до 18:00 9 февраля.