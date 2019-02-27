Доступные смартфоны Google Pixel 3 Lite и Pixel 3 XL Lite получили необходимые перед выходом сертификаты

Новый более доступный смартфон Google Pixel, так называемая версия Lite, на протяжении последних месяцев был неоднократно замечен в различных утечках. Его технические характеристики и дизайн уже полностью рассекречены. Но лишь сейчас это устройство прошло сертификацию в FCC (Федеральная комиссия по связи США). Это свидетельствует о готовности аппарата и его скором выходе на рынок.

Несмотря на то, что точные сроки презентации смартфона Google Pixel 3 Lite всё ещё остаются неизвестными, некоторые источники говорят, продажи через оператора сотовой связи Verizon начнутся весной. Можно предположить, что официальный анонс состоится во время проведения конференции для разработчиков Google I/O 2019, которая будет проходить в начале мая.

Что касается сертификации в FCC, то документы не содержат каких-либо подробностей о новинке. Но известно, что сертификацию прошли 8 моделей. Очевидно, речь идёт о версиях, отличающихся объёмом памяти и, возможно, размерами дисплея. Так что фактически речь, скорее всего, идёт о двух продуктах – Pixel 3 Lite и Pixel 3 XL Lite.

Как ожидается, эти устройства будут иметь пластиковый корпус, схожий в плане дизайна с двумя нынешними флагманами Google. Новинки будут оснащены менее мощными процессорами Qualcomm Snapdragon. Предыдущие утечки указывали на то, что Pixel 3 Lite получит 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 670 и 4 ГБ оперативной памяти. В свою очередь, Pixel 3 XL Lite будет оборудован более мощным чипсетом Snapdragon 710 и теми же 4 ГБ ОЗУ. Использование второй фронтальной камеры не предусмотрено.

Источник: The Verge