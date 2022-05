Electronic Arts анонсировала мобильную игру The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth

Издательство Electronic Arts (EA) заключило партнерское соглашение с Middle-earth Enterprises, подразделением Saul Zaentz Company, для разработки новой мобильной игры The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth. Эта RPG-игра в разрабатывается EA Capital Games. О ней мало что известно. Только что это пошаговая условно-бесплатная коллекционная ролевая игра.

В The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth будут представлены коллекционные персонажи из франшиз «Властелин колец» и «Хоббит». Дата выпуска неизвестна.

«Мы невероятно рады сотрудничать с The Saul Zaentz Company и Middle-earth Enterprises в разработке мобильных ролевых игр нового поколения. Команда состоит из поклонников «Властелина колец» и «Хоббита»… Сочетание высококачественной графики, кинематографической анимации и стилизованного искусства погружает игроков в фантастическое Средиземье, где они сойдутся лицом к лицу со своими любимыми персонажами», — сказал Малачи Бойл, вице-президент отдела мобильных ролевых игр Electronic Arts.

Ограниченное региональное бета-тестирование ожидается этим летом.