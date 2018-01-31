Electronic Arts подтвердила перенос игры Anthem на 2019 год, но не называет такой шаг «задержкой»

В конце этого года ожидался выход игры Anthem, разработкой которой занимается студия BioWare. Однако издатель в лице Electronic Arts заявил, что релиз игры откладывается до 2019 года.

Игра Anthem представляет собой научно-фантастическую action/RPG в открытом мире. Она была анонсирована во время проведения выставки E3 2017 и представляет собой совершенно новый проект. Anthem предлагает геймплей от третьего лица. Игрокам предстоит управлять персонажами с боевыми скафандрами и выполнять различные миссии во враждебном к людям мире. Anthem использует движок Frostbite 3. Во время проведения выставки E3 2017 уже был показан геймплейный демонстрационный ролик.

Как заявил главный финансовый директор Electronic Arts Блейк Джорджерсен, несмотря на перенос даты выхода игры Anthem на 2019 год, «это не задержка». Компания рассматривает такой шаг в качестве возможности привлечь больше внимания к новому продукту, так как ему не придётся конкурировать с другими проектами, на которые традиционно богат осенний период. Вместе с тем, чтобы заполнить освободившееся место в расписании релизов, Electronic Arts намерена выпустить новую игру в рамках серии Battlefield, но какие-либо подробности о нём пока не сообщаются. Также Джорджерсен опроверг циркулировавшие ранее слухи о том, что разработка Anthem отстаёт от графика. По его словам, «люди пытаются создать историю».

Источник: The Verge