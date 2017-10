Еще один иск Xiaomi к украинскому дистрибьютору NIS отклонен. На сей раз у юристов не оказалось соответствующей доверенности

Противостояние известного китайского производителя гаджетов Xiaomi с украинским дистрибьютором NIS больше напоминает театральную постановку, причем откровенно комедийного содержания.

Около месяца назад мы писали, что юристы, представляющие интересы Xiaomi в Украине, не оставляют попыток заставить NIS прекратить продавать продукцию Xiaomi, подавая все новые иски. Но пока все безуспешно. Вот и еще одна такая попытка завершилась неудачей.

Киевский окружной административный отказался рассматривать иск Xiaomi H.K. Ltd к Киевской таможне, добивавшейся запрета таможенного оформления товаров.

Как говорится в определении суда от 17 октября, из ксерокопии доверенности, поданной в иске, следует, что компания Xiaomi H.K. Limited уполномочивает компанию Alderman Management Ltd на определенные действия по защите авторских прав, но с оговоркой. Документ распространяется исключительно на юрисдикцию судов Гонконга. То есть, обращаться в украинские суды от имени истца Alderman Management Ltd не имеет права. Из ксерокопии еще одной доверенности следует, что у лица, указанного в ней, есть право обращаться в украинские суды от имени компании Alderman Management Ltd, однако не предусмотрено право обращаться в суд от имени компании Xiaomi H.K. Limited.

Суд дал истцу срок до 20 ноября для устранения замечаний по иску.

Напомним, ранее один из исков Xiaomi к украинскому дистрибьютору NIS был отклонен судом из-за неуплаты судебного спора в полном объеме.

Источник: liga.net