«‎Эвакуация 2» — еще более экшна от Криса Хемсворта в новом трейлере боевика Netflix

Netflix опубликовал второй трейлер сиквела боевика Сэма Харгрейва «Эвакуация 2», в котором наемник Тайлер Рейк «оживает» для выполнения новой задачи.

В этот раз Тайлер (Крис Хемсворт) должен спасти семью безжалостного грузинского гангстера из тюрьмы, а локация событий переносится в заснеженный регион в Восточной Европе. Во втором трейлере Netflix продемонстрировал цели эвакуации Рейка – двух девочек и юного парня, а также показал трюки, вошедшие в 21-минутную непрерывную экшн-сцену, которой дразнил в Twitter сам Хемсворт.

A single shot oner that clocks in at 🚨21 minutes🚨.. you heard that right. Prepare for the ride of your life!! EXTRACTION 2 TRAILER TOMORROW! pic.twitter.com/roWaceOKvj

— Chris Hemsworth (@chrishemsworth) May 15, 2023