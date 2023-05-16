Новости Кино 16.05.2023 в 18:48

«‎Эвакуация 2» — еще более экшна от Криса Хемсворта в новом трейлере боевика Netflix

Катерина Даньшина

Автор новостей

«‎Эвакуация 2» — еще более экшна от Криса Хемсворта в новом трейлере боевика Netflix

Netflix опубликовал второй трейлер сиквела боевика Сэма Харгрейва «Эвакуация 2», в котором наемник Тайлер Рейк «оживает» для выполнения новой задачи.

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В этот раз Тайлер (Крис Хемсворт) должен спасти семью безжалостного грузинского гангстера из тюрьмы, а локация событий переносится в заснеженный регион в Восточной Европе. Во втором трейлере Netflix продемонстрировал цели эвакуации Рейка – двух девочек и юного парня, а также показал трюки, вошедшие в 21-минутную непрерывную экшн-сцену, которой дразнил в Twitter сам Хемсворт.

Сценарист и продюсер фильма «‎Эвакуация 2» Джо Руссо в интервью Collider сказал, что экшн-сцена повторяет трюки, которые были в оригинальном фильме, однако превосходит их продолжительностью и реалистичностью.

«‎Евакуація 2» – ще більше екшну від Кріса Гемсворта у новому трейлері бойовика Netflix

Режиссер Сэм Харгрейв (ранее работал координатором трюков в фильмах «Мстители: Финал», «Мстители: Война бесконечности» и «Первый мститель: Противостояние») ранее рассказал, что для сцены, где Хемсворт разбрасывает врагов рукой, охваченной огнем, не использовали компьютерную графику, а актера каждый раз поджигали в реальности.

Кроме Хемсворта, в фильме снимаются Голшифте Фарахани («Совокупность лжи»), Адам Бесса («Мосул»), Дэниел Бернхардт («Джон Уик»), Тинатин Далакишвили («Необъявленная война» / The Undeclared War) и Джастин Хауэлл («Мстители: Финал»).

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«‎Эвакуация 2» выходит на Netflix 16 июня. Первый трейлер можно посмотреть здесь.

  • Первый фильм «Эвакуация» вышел на Netflix в апреле 2020 года и получил смешанные оценки критиков – Хемсворта хвалили за актерскую игру и трюки, а сюжет называли «слабым» и отмечали большое количество сцен насилия. Несмотря на это, фильм пришелся по вкусу многим зрителям и получил рекордные просмотры (лента вошла в четверку самых популярных стриминговых фильмов 2020 года), поэтому Netflix уже в 2021 году взялся снимать продолжение.

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