«‎Эвакуация 2» — еще более экшна от Криса Хемсворта в новом трейлере боевика Netflix

Netflix опубликовал второй трейлер сиквела боевика Сэма Харгрейва «Эвакуация 2», в котором наемник Тайлер Рейк «оживает» для выполнения новой задачи.

Курс Літній IT-табір для дітей. Відправити свою квіточку на канікули мрії . Забронювати місце

В этот раз Тайлер (Крис Хемсворт) должен спасти семью безжалостного грузинского гангстера из тюрьмы, а локация событий переносится в заснеженный регион в Восточной Европе. Во втором трейлере Netflix продемонстрировал цели эвакуации Рейка – двух девочек и юного парня, а также показал трюки, вошедшие в 21-минутную непрерывную экшн-сцену, которой дразнил в Twitter сам Хемсворт.

A single shot oner that clocks in at 🚨21 minutes🚨.. you heard that right. Prepare for the ride of your life!! EXTRACTION 2 TRAILER TOMORROW! pic.twitter.com/roWaceOKvj — Chris Hemsworth (@chrishemsworth) May 15, 2023

Сценарист и продюсер фильма «‎Эвакуация 2» Джо Руссо в интервью Collider сказал, что экшн-сцена повторяет трюки, которые были в оригинальном фильме, однако превосходит их продолжительностью и реалистичностью.

Режиссер Сэм Харгрейв (ранее работал координатором трюков в фильмах «Мстители: Финал», «Мстители: Война бесконечности» и «Первый мститель: Противостояние») ранее рассказал, что для сцены, где Хемсворт разбрасывает врагов рукой, охваченной огнем, не использовали компьютерную графику, а актера каждый раз поджигали в реальности.

Кроме Хемсворта, в фильме снимаются Голшифте Фарахани («Совокупность лжи»), Адам Бесса («Мосул»), Дэниел Бернхардт («Джон Уик»), Тинатин Далакишвили («Необъявленная война» / The Undeclared War) и Джастин Хауэлл («Мстители: Финал»).

Курс «Розробка ігор за допомогою Roblox Studio» Ваша дитина божеволіє від Roblox? Буде з нами розробляти ігри! Місця ще є

«‎Эвакуация 2» выходит на Netflix 16 июня. Первый трейлер можно посмотреть здесь.