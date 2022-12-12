EVGA продаст на аукционе рабочий прототип отмененной видеокарты RTX 4090 FTW3, а выручку перечислит детской больнице

Незадолго до того, как NVIDIA представила серию видеокарт RTX 4000, EVGA объявила, что не будет производить карт NVIDIA этого и всех последующих поколений. Не производя и других видеокарт, компания полностью отказалась их производства и теперь сосредоточится на других компонентах ПК.

Уход EVGA из производства графических карт стал огромным ударом для многих поклонников и энтузиастов. Это особенно печально в свете того, что продемонстрированный компанией прототип RTX 4090 выглядел действительно хорошей видеокартой.

EVGA изготовила несколько инженерных образцов карты RTX 4090 FTW3 до того, как было принято решение об отмене проекта. Некоторые из этих изделий были переданы популярным блогерам YouTube, тесно сотрудничающим с EVGA. Но у EVGA еще осталось несколько карт, и одна из них только что оказалась на eBay.

Компания продает эту карту с аукциона в благотворительных целях: чистый доход от продажи будет передан детской больнице Св. Иуды для поддержки исследований по поиску лекарств от опасных для жизни заболеваний.

Курс КЛІЄНТСЬКИЙ СЕРВІС Залучити нових та утримати наявних клієнтів за допомогою вау-сервіса – це можливо! Переходьте та дізнайтеся більше. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Это рабочая карта, она продается напрямую производителем, как есть, только в США. Без гарантии или права возврата. Аукцион закончится через 6 дней. Текущая цена составляет $13 100 долларов США и она почти наверняка вырастет еще.

Источник: VideoCardz