Функцией вызова электромобиля Tesla с парковки Smart Summon воспользовались более полумиллиона раз всего за несколько дней

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) пристально следит за функцией Smart Summon, которая стала причиной нескольких аварий электромобилей Tesla в последние дни. Ведомство заявляет, что поддерживает контакт с автопроизводителем и продолжает собирать информацию.

Безопасность является главным приоритетом NHTSA, и агентство будет без колебаний действовать, если обнаружит свидетельство дефекта, связанного с безопасностью», — говорится в заявлении ведомства новостному ресурсу.

Напомним, прошлой неделе Tesla выпустила крупнейшее обновление прошивки для своих электромобилей, которое среди прочего внедряет функцию Smart Summon, позволяющую в буквальном смысле вызвать к себе автомобиль с помощью смартфона. Электрокар с опциями Full Self-Driving и Enhanced Autopilot, находящийся в зоне прямой видимости, может самостоятельно доехать с парковки к месту, где стоит его владелец, например, ко входу в торговый центр. И, как отмечает глава Tesla Илон Маск в сервисе микроблогов Twiter, в первые дни с момента запуска этой функцией воспользовались уже более 550 тыс. раз.

Over 550,000 Tesla Smart Summon uses in first few days!

— Elon Musk (@elonmusk) October 2, 2019