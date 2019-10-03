Функцией вызова электромобиля Tesla с парковки Smart Summon воспользовались более полумиллиона раз всего за несколько дней
Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) пристально следит за функцией Smart Summon, которая стала причиной нескольких аварий электромобилей Tesla в последние дни. Ведомство заявляет, что поддерживает контакт с автопроизводителем и продолжает собирать информацию.
Безопасность является главным приоритетом NHTSA, и агентство будет без колебаний действовать, если обнаружит свидетельство дефекта, связанного с безопасностью», — говорится в заявлении ведомства новостному ресурсу.
Напомним, прошлой неделе Tesla выпустила крупнейшее обновление прошивки для своих электромобилей, которое среди прочего внедряет функцию Smart Summon, позволяющую в буквальном смысле вызвать к себе автомобиль с помощью смартфона. Электрокар с опциями Full Self-Driving и Enhanced Autopilot, находящийся в зоне прямой видимости, может самостоятельно доехать с парковки к месту, где стоит его владелец, например, ко входу в торговый центр. И, как отмечает глава Tesla Илон Маск в сервисе микроблогов Twiter, в первые дни с момента запуска этой функцией воспользовались уже более 550 тыс. раз.
Over 550,000 Tesla Smart Summon uses in first few days!
— Elon Musk (@elonmusk) October 2, 2019
Хотя в этой функции предусмотрены встроенные средства обеспечения безопасности (имеет возможность останавливать транспортное средство, если оно обнаруживает препятствие), она всё равно должно работать с участием человека. Компания уведомила своих клиентов, что использовать эту функцию можно только в том случае, если они стоят на расстоянии около 200 футов (около 60 метров) от автомобиля и имеют четкую линию обзора. Tesla также предупредила пользователей о необходимости постоянно следить за своим автомобилем и окружающей обстановкой и быть «особенно осторожными с быстро движущимися людьми, велосипедистами и автомобилями». В случае, если они заметили препятствие, они могут убрать палец с кнопки Summon и остановить движение автомобиля, прежде чем произойдёт авария.
Источник: Engadget