GeForce RTX 4060 Ti получит урезанный интерфейс PCI-Express 4.0 x8

Как правило, NVIDIA не уменьшает количество линий PCIe на своих видеокартах среднего уровня. В основном, такие снижения характеристик и возможностей затрагивают лишь модели начального уровня. Однако в серии GeForce RTX 40 такой подход вскоре изменится.

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По данным VideoCardz, грядущая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, основанная на графическом процессоре AD106, получит хост-интерфейс PCI-Express 4.0 x8. В принципе, пропускной способности интерфейса в такой конфигурации будет вполне достаточно для GPU этого сегмента. Он обеспечит такую же пропускную способность, как PCI-Express 3.0 x16. Но в таком случае использование видеокарты GeForce RTX 4060 Ti на старых платформах может быть проблемным и не совсем рациональным.

Дело в том, что на относительно старых системах (с процессорами Intel Core 10-го поколения Comet Lake или AMD Ryzen 5700G Cezanne) видеокарта GeForce RTX 4060 Ti будет работать в режиме PCI-Express 3.0 x8, так как она физически ограничена только восемью линиями. И в таком случае интерфейс может стать бутылочным горлышком, не позволяющим в полной мере раскрыть потенциал GPU.

Уменьшение количества линий PCIe должно упростить проектирование дизайна печатной платы для производственных партнёров NVIDIA. Это позволит уменьшить количество дорожек на печатной плате и компонентов SMD, связанных с каждой отдельной линией PCIe. Дорожки PCIe тщательно разрабатываются специальным ПО, чтобы иметь одинаковую длину на всех дорожках для обеспечения целостности сигнала.

Источник: techpowerup