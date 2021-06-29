Гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський востаннє подовжив контракт — до 30 червня 2023 року





Наглядова рада АТ «Укрпошти» подовжила контракт генерального директора Ігоря Смілянського ще на два роки — до 30 червня 2023 року.

Це вже друге подовження контракту. Ігор Смілянський був призначений генеральним директором «Укрпошти» 1 липня 2016 року, а 17 серпня 2018 року з ним підписали новий трирічний контракт на цю посаду, який тепер закінчився.

Кандидатуру теперішнього гендиректора одноголосно підтримали всі члени наглядової ради, зокрема і представники акціонера «Укрпошти» — Міністерства інфраструктури України, повідомляє прессслужба національного поштового оператора країни.

Коментуючи подовження контакту Ігор Смілянський повідомив на своїй сторінці в Facebook, що більше немає наміру продовжувати контракт та залишить посаду гендиректора «Укрпошти» одразу після закінчення контракту. Також топменеджер повідомив, що за ці два роки він разом з командою «Укрпошти» повинен встигнути реалізувати дуже багато планів. Що це за плани, він пообіцяв детальніше розказати 1 липня.

Під керівництвом Ігоря Смілянського АТ «Укрпошта» успішно провела масштабний ребрендинг, почала поетапне оновлення послуг кур’єрської доставки, який триває по цей день, та змінила збиток на прибуток. За останні 5 років національний поштовий оператор збільшив дохід удвічі з середнім щорічним приростом 19%, а 2020 рік компанія завершила з чистим прибутком у 184,5 млн грн при 9,2 млрд грн доходу.

Також оператор суттєво оновив автопарк, покращив якість сервісу, запустив нові комерційні поштові продукти, які дозволили збільшити прибутки та стати 5-тим в Україні провайдером послуг з прийняття платіжних карток за кількістю POS-терміналів, а також суттєво покращив міжнародні рейтинги України серед операторів поштового зв’язку та отримала приз кращої пошти світу у 2019 році у 2-х категоріях.

У травні Укрпошта анонсувала будівництво під Києвом першого автоматизованого сортувального центру за 50 мільйонів доларів.