Глава подразделения серверных чипов Qualcomm Ананд Чандрасехер покинул компанию

На прошлой неделе Bloomberg сообщил, что Qualcomm намерена отказаться от направления серверных процессоров для оптимизации расходов. Но вскоре после публикации Bloomberg появилось сообщение Digitimes, что судьба серверного бизнеса Qualcomm пока не определена, поскольку руководство еще не приняло окончательное решение. Сейчас же стало известно, что полупроводникового производителя покинул старший вице-президент Ананд Чандрасехер, который как раз руководил направлением серверных чипов.

Уход Чандрасехера явно указывает на то, что с этим подразделением у Qualcomm, мягко говоря, не все в порядке. По сути, это косвенное подтверждение первоначальной публикации Bloomberg, указывающей на закрытие/продажу серверного бизнеса. Учитывая, что особым спросом серверные процессоры ARM никогда не пользовались, да и у самой Qualcomm сейчас далеко не все так гладко с бизнесом, такой исход видится вполне вероятным.

Ананд Чандрасехер перешел в Qualcomm в 2012 году из Intel на должность вице-президента по маркетингу. В 2013 году он достаточно резко высказался в адрес Apple, назвав ее 64-разррядный чип A7 маркетинговым трюком, после чего перешел на новую должность главы серверного подразделения.

В Qualcomm отказались комментировать причины ухода Чандрасехера, называть нового руководителя и вообще говорить о серверном бизнесе.

Первый серверный процессор Qualcomm представила в 2015 году в виде SoC с 24-ядерным процессором ARM. В 2017 году был представлен полноценный 48-ядерный серверный процессор Centriq 2400.

Источник: axios