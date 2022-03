GlobalLogic запускает открытый курс IT Basics для украинцев

GlobalLogic запускает открытый онлайн-курс IT Basics Course. Он призван помочь тем, кто упустил возможность учиться, получить навыки в IT и в будущем сделать вклад в технологическое развитие нашей страны.

По данным Единой государственной электронной базы по вопросам образования, по состоянию на 1 октября 2021 года, в Украине насчитывалось более 1 млн. соискателей высшего образования. При этом ежегодно специальность «компьютерные науки» выбирали около 50 тысяч абитуриентов. Однако из-за войны в нескольких регионах Украины учреждения высшего образования частично приостановили свою работу. Сейчас у них сложности с восстановлением учебного процесса.

Курс IT Basics Course от GlobalLogic открыт для всех желающих. Обучение стартует 29 марта и будет проводиться в онлайн-режиме вечером в течение 2 недель. Регистрация на курс открыта в течение обучения. Участники, приобщившиеся к обучению позже, смогут получить записи предыдущих вебинаров.

Для участия в курсе необходим девайс (ноутбук, планшет, смартфон и т.д.) с доступом в Интернет и возможностью подключения к Zoom-встречам. Плюс все участники курса получат доступ к записям лекций.

Программа курса IT Basics Course

Расписание

После завершения курса слушатели получат онлайн сертификат о прохождении с указанным количеством часов.

Таким образом, студенты высших учебных заведений смогут овладеть полезными инструментами для обучения и работы онлайн, а также узнать о soft skills, необходимых для построения успешной карьеры в IT.