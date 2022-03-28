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GlobalLogic запускает открытый курс IT Basics для украинцев

GlobalLogic запускает открытый курс IT Basics для украинцев

GlobalLogic запускает открытый онлайн-курс IT Basics Course. Он призван помочь тем, кто упустил возможность учиться, получить навыки в IT и в будущем сделать вклад в технологическое развитие нашей страны.

По данным Единой государственной электронной базы по вопросам образования, по состоянию на 1 октября 2021 года, в Украине насчитывалось более 1 млн. соискателей высшего образования. При этом ежегодно специальность «компьютерные науки» выбирали около 50 тысяч абитуриентов. Однако из-за войны в нескольких регионах Украины учреждения высшего образования частично приостановили свою работу. Сейчас у них сложности с восстановлением учебного процесса.

Курс IT Basics Course от GlobalLogic открыт для всех желающих. Обучение стартует 29 марта и будет проводиться в онлайн-режиме вечером в течение 2 недель. Регистрация на курс открыта в течение обучения. Участники, приобщившиеся к обучению позже, смогут получить записи предыдущих вебинаров.

Для участия в курсе необходим девайс (ноутбук, планшет, смартфон и т.д.) с доступом в Интернет и возможностью подключения к Zoom-встречам. Плюс все участники курса получат доступ к записям лекций.

Программа курса IT Basics Course

GlobalLogic запускает открытый курс IT Basics для украинцев

Расписание

GlobalLogic запускает открытый курс IT Basics для украинцев

После завершения курса слушатели получат онлайн сертификат о прохождении с указанным количеством часов.

Таким образом, студенты высших учебных заведений смогут овладеть полезными инструментами для обучения и работы онлайн, а также узнать о soft skills, необходимых для построения успешной карьеры в IT.


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