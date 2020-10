Gmail по ошибке лишился кнопки, позволяющей сортировать и обрабатывать множество писем одновременно

В интерфейсе почтового сервиса Gmail имеется кнопка Select all conversations that match this search (Выбрать все цепочки, соответствующие этому поиску), которая позволяет быстро пометить прочитанными, архивировать или удалить большое количество сообщений за один раз.

@gmail Hey, how come there’s no longer an option to «Select all conversations» to mark thousands as read at once?

I’m typing «is: unread» + selecting the «All» check box, but instead of «Select all conversations» at the top of my screen, it says «No results found»…? pic.twitter.com/dercwGE5OE

— Laura McQuillan (@mcquillanator) September 30, 2020