Gmail по ошибке лишился кнопки, позволяющей сортировать и обрабатывать множество писем одновременно

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В интерфейсе почтового сервиса Gmail имеется кнопка Select all conversations that match this search (Выбрать все цепочки, соответствующие этому поиску), которая позволяет быстро пометить прочитанными, архивировать или удалить большое количество сообщений за один раз.

@gmail Hey, how come there’s no longer an option to «Select all conversations» to mark thousands as read at once? I’m typing «is: unread» + selecting the «All» check box, but instead of «Select all conversations» at the top of my screen, it says «No results found»…? pic.twitter.com/dercwGE5OE — Laura McQuillan (@mcquillanator) September 30, 2020

Но в один не самый прекрасный день пользователи заметили, что этой кнопки больше нет в интерфейсе Gmail, и начали активно жаловаться на проблему в социальных сетях. Как оказалось, Google случайно удалила эту кнопку. И компания пообещала вернуть её на место «как можно скорее».

«Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее вернуть в Gmail функцию, которая позволит вам «выбрать все цепочки, соответствующие этому поисковому запросу». Эта функция была удалена случайно. Мы приносим свои извинения нашим пользователям, которые могли пострадать», — заявил представитель Google в комментарии ресурсу The Verge.

Пользователи заметили отсутствие кнопки примерно неделю назад. Многие обращались в форумы поддержки Gmail, но даже команда поддержки не была осведомлена об этих изменениях. Предлагаемые командой варианты решения проблемы не приносили результатов.

Источник: The Verge