Грядущий компактный флагман Asus Zenfone 10 засветился на новых рендерах – ему приписывают SoC Snapdragon 8 Gen 2, 16 ГБ ОЗУ и хранилище до 512 ГБ

Как ожидается, на следующей неделе Asus анонсирует свой новый компактный смартфон Zenfone 10. Ещё до этого официального анонса мы можем ознакомиться с дизайном этого устройства благодаря рендерам, предоставленным инсайдером Эваном Блассом.
Судя по изображениям, дизайн Asus Zenfone 10 не претерпел каких-либо значительных изменений по сравнению с предшественником. Новинка будет иметь такую же двойную камеру со светодиодной вспышкой, такой же вырез в верхнем левом углу дисплея и такое же положение регулятора громкости справа, как и у Zenfone 9. Также можно видеть, что Zenfone 10 будет доступен в черном, красном, синем, белом и зеленом цветах. У Zenfone 9 зеленого варианта не было.
Что касается технических характеристик, Zenfone 10 содержит процессор Snapdragon 8 Gen 2. Согласно имеющейся информации, устройство оснащено оперативной памятью объёмом 16 ГБ и встроенным хранилищем емкостью 256 или 512 ГБ. Также ожидается наличие 200-мегапиксельной основной камеры, батареи емкостью 5000 мАч и поддержки быстрой зарядки мощностью 67 Вт.
Официальный анонс смартфона Asus Zenfone 10 ожидается 29 июня.
Источник: phonearena