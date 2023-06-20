Грядущий компактный флагман Asus Zenfone 10 засветился на новых рендерах – ему приписывают SoC Snapdragon 8 Gen 2, 16 ГБ ОЗУ и хранилище до 512 ГБ

Как ожидается, на следующей неделе Asus анонсирует свой новый компактный смартфон Zenfone 10. Ещё до этого официального анонса мы можем ознакомиться с дизайном этого устройства благодаря рендерам, предоставленным инсайдером Эваном Блассом.

Курс СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ. Дізнайтесь на курсі про ефективні стратегії продажів та реклами. Та займайте лідируючі позиції на ринку! Дізнатись про програму навчання

Судя по изображениям, дизайн Asus Zenfone 10 не претерпел каких-либо значительных изменений по сравнению с предшественником. Новинка будет иметь такую же двойную камеру со светодиодной вспышкой, такой же вырез в верхнем левом углу дисплея и такое же положение регулятора громкости справа, как и у Zenfone 9. Также можно видеть, что Zenfone 10 будет доступен в черном, красном, синем, белом и зеленом цветах. У Zenfone 9 зеленого варианта не было.

Что касается технических характеристик, Zenfone 10 содержит процессор Snapdragon 8 Gen 2. Согласно имеющейся информации, устройство оснащено оперативной памятью объёмом 16 ГБ и встроенным хранилищем емкостью 256 или 512 ГБ. Также ожидается наличие 200-мегапиксельной основной камеры, батареи емкостью 5000 мАч и поддержки быстрой зарядки мощностью 67 Вт.

Официальный анонс смартфона Asus Zenfone 10 ожидается 29 июня.

Источник: phonearena