Хакеры превратили консоль Nintendo Switch в рабочий планшет на Linux

Группа хакеров, именующих себя fail0verflow, опубликовала на своей страничке в Twitter небольшой видеоролик (около минуты), демонстрирующий запуск и полноценную работу различных приложений на игровой консоли Switch, работающей под управлением ОС Linux. То есть, да, хакерам удалось взломать консоль и превратить ее, по сути, в планшет с Linux.

На видео демонстрируется поддержка сенсорного ввода, работа браузера и даже специализированное тестовое приложение для работы с графикой.

Code execution is all the rage these days, but can your Switch do *this*? 😉 #switchnix pic.twitter.com/NMnBq61tOM — fail0verflow (@fail0verflow) February 17, 2018

Отметим, что в начале этого месяца (6 февраля) хакеры публиковали в Twitter первое изображение с загрузчиком Linux на Switch. То есть, чтобы добиться результатов, который мы видим на видео, хакерам потребовалось порядка двух недель.

Как отмечает источник, fail0verflow – это небольшая группа хакеров, которая таким вот оригинальным способом решила показать уязвимости в процессоре NVIDIA Tegra, установленном в консоли Nintendo Switch. В одном из твитов группа заявила, что для взлома безопасности Switch воспользовались методом, который не требует внесения каких-либо модификаций. Кроме того, по словам хакеров, это фундаментальная уязвимость, которую не выйдет закрыть программной заплаткой на уже выпущенных устройствах. Увы, никаких подробностей касательно самой уязвимости группа не предоставила. Вероятно, эту информацию она хочет предоставить NVIDIA, естественно, не за даром.

Вообще же взлом консоли – это немалое достижение. Главная польза от подобного – возможность запускать пиратские копии игр. То есть, это далеко не самая тривиальная задача, учитывая, что на кону находятся миллионы долларов (доходы издателей и разработчиков от продажи игр).

Источник: The Verge