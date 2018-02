Хакеры превратили консоль Nintendo Switch в рабочий планшет на Linux

Группа хакеров, именующих себя fail0verflow, опубликовала на своей страничке в Twitter небольшой видеоролик (около минуты), демонстрирующий запуск и полноценную работу различных приложений на игровой консоли Switch, работающей под управлением ОС Linux. То есть, да, хакерам удалось взломать консоль и превратить ее, по сути, в планшет с Linux.

На видео демонстрируется поддержка сенсорного ввода, работа браузера и даже специализированное тестовое приложение для работы с графикой.

Code execution is all the rage these days, but can your Switch do *this*? 😉 #switchnix pic.twitter.com/NMnBq61tOM

— fail0verflow (@fail0verflow) February 17, 2018