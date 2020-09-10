Huawei лишится поставок дисплеев от LG и Samsung





15 сентября вступают в силу новые ограничения правительства США в отношении компании Huawei. Ранее уже сообщалось, что с этой даты компания TSMC прекратит отгрузку мобильных процессоров, которые она изготавливала по заказу Huawei. Кроме того, Samsung и SK Hynix прекращают продажу DRAM и NAND чипов компании Huawei. Но на этом проблемы с поставками комплектующих для смартфонов для китайской компании не прекращаются.

Как сообщают корейские СМИ, подразделения Samsung Display и LG Display прекратят поставки своей продукции компании Huawei из-за торговых ограничений со стороны США. Напомним, США запрещают продавать компании Huawei компоненты, в которых используются американские технологии. А в чипах, используемых для управления работой дисплеев, как раз применяются такие технологии. Потому ограничения правительства США распространяются и на дисплеи корейских компаний.

При этом отмечается, что заказы Huawei не составляют большую долю в общем портфеле контрактов обеих компаний. Таким образом, прекращение поставок дисплеев китайской компании не должно оказать существенного влияния на бизнес Samsung Display и LG Display. Компания LG Display уже заявила, что прекращение сотрудничества с Huawei окажет минимальное влияние на её продажи, и она диверсифицирует поставки среди других своих клиентов. Компания Samsung Display пока никак не прокомментировала ситуацию.

Но для компании Huawei это будет иметь значительные последствия (как минимум, в краткосрочной перспективе), так как эти корейские компании являются основными поставщиками дисплеев для флагманских линеек смартфонов Huawei. Чтобы справиться с проблемой, китайский телекоммуникационный гигант вынужден был искать возможности диверсификации поставок. В результате, все дисплеи, необходимые для производства смартфонов Huawei Mate 40, уже закупаются у компании BOE. Однако для модели Mate 40 Pro пришлось использовать комбинацию поставок от BOE, Samsung и LG.

Китайские компании смогут компенсировать прекращение поставок дисплеев корейскими Samsung Display и LG Display. BOE может нарастить объёмы производства. Кроме того, компании CSOT и Visionox работают над on-cell OLED дисплеями для мобильных устройств. Но китайские производители чипов имеют технологическое отставание от именитых чипмейкеров, и не могут изготавливать продукцию по 7- и 5-нанометровым технологическим процессам.

Источник: gsmarena