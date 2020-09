Игра Crysis Remastered ставит на колени видеокарту NVIDIA GeForce RTX3080 и актуальные версии игровых консолей

После нескольких переносов наконец состоялся релиз игры Crysis Remastered. В интернете уже появились первые отзывы о том, как игра ведёт себя на современном игровом оборудовании. И эти отзывы нельзя назвать впечатляющими.

Так, на YouTube-канале Linus Tech Tips опубликовано видео с демонстрацией возможностей новой видеокарты NVIDIA GeForce RTX3080 в игре Crysis Remastered. Система также включала производительный процессор Intel Core i9-10900K и 32 ГБ оперативной памяти с частотой 3200 МГц. Как оказалось, наиболее производительная на текущий момент видеокарт не может обеспечить комфортный геймплей при разрешении 4K с настройками Can it Run Crysis?. В таком случае игра идёт с частотой 25-32 кадров в секунду. Иногда случаются заметные проседания частоты, о плавном геймплее речь не идёт.

Чтобы повысить производительность игры, автор канала снизил некоторые графические настройки. К сожалению, не уточняется какие именно параметры были установлены. Однако отмечается, что это помогло лишь частично. После снижения параметров графики игра Crysis Remastered на видеокарте NVIDIA GeForce RTX3080 демонстрировала частоту от 41 до 70 кадров в секунду. Она не смогла обеспечить постоянную частоту 60 кадров в секунду.

Добавим, на момент запуска игра Crysis Remastered не обладает поддержкой технологии DLSS 2.0. Crytek обещает добавить её вместе с выходом одного из обновлений.

Что касается версий Crysis Remastered для нынешних версий игровых консолей, то даже несмотря на дополнительное время, разработчикам так и не удалось оптимизировать игру. Так, по отзывам первых игроков, версия для Xbox One X сразу же после запуска – практически неиграбельна и преисполнена графических ошибок. В режиме приоритета разрешения тени поворачиваются вместе с камерой, а с трассировкой лучей – вода может одновременно отражать объекты перед водоёмом и за ним. В режиме приоритета производительности случаются проблемы рассинхронизации кадров консоли и дисплея. Кроме того, некорректно работает HDR.

@dark1x

Crysis Remastered is totally broken on Xbox One X for me. Running it with Ray Tracing and HDR breaks the entire image. While turning HDR off but using only Ray Tracing is still odd as the Ray tracing does not work properly with major issues as well.

— Manny Calavera (@MannyCalavera12) September 18, 2020