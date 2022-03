Игры Microsoft и Bethesda больше недоступны в цифровых магазинах в россии

Компания Microsoft приняла решение прекратить продажи своих игр в цифровых магазинах в россии. Также приостанавливаются продажи игр компании Bethesda, которая с недавних пор принадлежит Microsoft.

Игры Microsoft и Bethesda для российского региона больше недоступны в Steam, PS Store и на других площадках. Они исчезли из продажи вскоре после того, как компания объявила о приостановке продажи товаров и предоставления услуг в россии. Купленные ранее игры остаются в библиотеках пользователей, их и далее можно загружать и запускать.

На текущий момент пользователи из россии не могут купить в Steam такие популярные игры, как Halo Infinite, Forza Horizon 5, Gears of War, Deathloop, DOOM, Prey, Skyrim и The Evil Within. Однако в российском PS Store всё ещё доступны The Evil Within и Skyrim. В российском Microsoft Store игры пока что продаются без ограничений.