Илон Маск снова готов помочь нуждающимся. На сей раз с очисткой питьевой воды в американском городе

Илон Маск продолжает заниматься альтруизмом, совершая бескорыстные поступки ради благополучия других людей. Едва успев вернуться из Таиланда, где, как мы знаем, отказались использовать его мини-субмарину для спасения детей из пещеры ввиду целесообразности, глава Tesla и SpaceX решил протянуть руку помощи жителям американского города Флинт.

За помощью к Илону Маску обратился один из жителей города Флинт, в котором уровень свинца в питьевой воде уже давно превышает допустимый уровень. Отвечая на соответствующеe сообщение с призывом о помощи в Twitter, Маск пообещал все исправить и выделить необходимую сумму денег на решение проблемы.

Mr. Musk, I am the Mayor of Flint. I would like to have a conversation with you about Flint’s specific needs. — Karen About Flint (@karenaboutflint) July 11, 2018

«Пожалуйста, считайте это моим обязательством, профинансирую очистку воды в каждом доме во Флинте, где уровень загрязнения превышает допустимые нормы FDA. Без шуток».

Мэр Флинта Карен Уивер не стала терять времени зря и сразу же посредством того же Twitter написала Маску, предложив встретится и обсудить конкретные потребности города. Встреча должна состоятся уже сегодня.

Отметим, что нормы содержания свинца в воде устанавливает Агентство по охране окружающей среды США EPA, хотя Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) говорит, что свинец опасен для здоровья человека при попадании в кровь в любых количествах. Иными словами, свинца в воде быть не должно в принципе.

Проблема загрязнения воды во Флинте, где проживают порядка 100 тыс. человек, возникла в 2014 году после того, как местные власти в целях экономии средств город отключили от системы водоснабжения Детройта и перевели на обеспечение из реки Флинт-ривер. После этого местные жители начали жаловаться на вкус, запах и внешний вид водопроводной воды. Затем последовала вспышка легионеллеза (острой инфекционной пневмонии), убившая десяток человек.

Это вызвало огромный международный резонанс и привело к уголовным процессам в отношении нескольких городских и государственных чиновников. Сейчас власти Флинта находятся в процессе замены старых труб на новые и оценивает стоимость проекта по модернизации системы водоснабжения в $55 млн. До апреля жителей бесплатно снабжали фильтрами и чистой водой в пластиковых бутылках. Сейчас чиновники заверяют, что никаких проблем с водой нет, но многие жители с недоверием относятся к этим заявлениям.

Источник: The Guardian