Илон Маск снова готов помочь нуждающимся. На сей раз с очисткой питьевой воды в американском городе

Илон Маск продолжает заниматься альтруизмом, совершая бескорыстные поступки ради благополучия других людей. Едва успев вернуться из Таиланда, где, как мы знаем, отказались использовать его мини-субмарину для спасения детей из пещеры ввиду целесообразности, глава Tesla и SpaceX решил протянуть руку помощи жителям американского города Флинт.

За помощью к Илону Маску обратился один из жителей города Флинт, в котором уровень свинца в питьевой воде уже давно превышает допустимый уровень. Отвечая на соответствующеe сообщение с призывом о помощи в Twitter, Маск пообещал все исправить и выделить необходимую сумму денег на решение проблемы.

Mr. Musk, I am the Mayor of Flint. I would like to have a conversation with you about Flint’s specific needs.

