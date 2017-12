Иностранец пытался незаконно ввезти в Украину полсотни iPhone

Сотрудники Киевской таможни предотвратили попытку незаконного ввоза в Украину очередной партии мобильных устройств.

Отмечается, что иностранец, прибывший в аэропорт «Борисполь» из Нью-Йорка, пытался ввезти на территорию Украины с нарушением таможенных правил сразу 59 смартфонов. Это были как новые, так и бывшие в употреблении модели iPhone Х Silver с 256 ГБ памяти, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6 Plus, Samsung Galaxy S8 Plus и iPhone 6S Plus. При этом пассажир перевозил смартфоны в собственных карманах и дорожных чемоданах, они были обнаружены на рентген-аппарате таможни при пересечении «белой линии». Все б.у. устройства перемещались без коробки производителя и были упакованы каждый отдельно в полиэтиленовую прозрачную пленку без признаков сокрытия.

Из всех 59 мобильных устройств личными вещами пассажира были признаны только два бывших в употреблении аппарата iPhone 6S Plus и Samsung Galaxy S8 Plus, которые и были пропущены через таможню. Согласно протоколу о нарушении таможенных правил, до вынесения решения суда были задержаны 2 новых смартфона Apple iPhone Х Silver с 256 ГБ памяти; 55 б.у. смартфонов iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6 Plus и iPhone 6S Plus; 18 гарнитур-наушников для смартфонов; 8 USB-кабелей.

Всего на протяжении 11 месяцев Киевской таможней составлено 9 протоколов о нарушении таможенных правил, где фигурировали мобильные устройства на общую сумму около 2 миллионов гривен.

Источник: ГФС