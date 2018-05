Instagram вскоре начнет показывать пользователям, сколько времени они в нем просиживают

Буквально на днях мы сообщали, что популярный сервис видеостриминга YouTube, отметившийся несколькими важными анонсами сегодня, решил добавить в фирменное приложение функцию, которая будет напоминать пользователям о необходимости отдыхать от видеороликов. Учитывая, что YouTube является одним из тех приложений, на которые пользователи тратят больше всего своего времени, функцию вполне можно считать полезной.

Теперь же Instagram, который у многих отнимает не меньше времени, чем YouTube (у некоторых даже больше), сообщил о внедрении похожей функциональности для личного самоконтроля. Речь о функции под названием Usage Insights, которая позволит быть в курсе того, сколько времени пользователь тратит Food porn на соцсеть.

Инструмент позволит узнать, как общее время, проведенное в соцсети, так и данные за конкретный период, например, неделю или месяц.

Увы, никаких подробностей о том, как будет работать функция, пока нет. Упоминание о ней в исходном коде приложения заметила Джейн Манчун Вонг. Позже создатель и гендиректор Instagram Кевин Систром подтвердил ее разработку, упомянув об ответственности за негативные последствия частого пользования гаджетами. Когда функция станет доступна пользователям пока тоже не сообщается.

It's true. RT @TechCrunch: Code buried in Instagram’s Android app reveals a “Usage Insights” feature that will show users their “time spent” https://t.co/1Lt3DgIFEj

— Kevin S. (@kevin) May 16, 2018