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Instagram вскоре начнет показывать пользователям, сколько времени они в нем просиживают
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Instagram вскоре начнет показывать пользователям, сколько времени они в нем просиживают

Instagram вскоре начнет показывать пользователям, сколько времени они в нем просиживают

Буквально на днях мы сообщали, что популярный сервис видеостриминга YouTube, отметившийся несколькими важными анонсами сегодня, решил добавить в фирменное приложение функцию, которая будет напоминать пользователям о необходимости отдыхать от видеороликов. Учитывая, что YouTube является одним из тех приложений, на которые пользователи тратят больше всего своего времени, функцию вполне можно считать полезной.

Теперь же Instagram, который у многих отнимает не меньше времени, чем YouTube (у некоторых даже больше), сообщил о внедрении похожей функциональности для личного самоконтроля. Речь о функции под названием Usage Insights, которая позволит быть в курсе того, сколько времени пользователь тратит Food porn на соцсеть.

Инструмент позволит узнать, как общее время, проведенное в соцсети, так и данные за конкретный период, например, неделю или месяц.

Увы, никаких подробностей о том, как будет работать функция, пока нет. Упоминание о ней в исходном коде приложения заметила Джейн Манчун Вонг. Позже создатель и гендиректор Instagram Кевин Систром подтвердил ее разработку, упомянув об ответственности за негативные последствия частого пользования гаджетами. Когда функция станет доступна пользователям пока тоже не сообщается.

Похоже, что Google, представив на прошлой неделе бета-версию операционной системы Android P с функциями усиленного контроля за временем, проведенным за тем или иным ПО, задала новый тренд, нацеленный на решение одной из самых распространенных современных проблем – злоупотребление современными технологиями и нездоровая потребность постоянно быть онлайн.

Источник: Engadget

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