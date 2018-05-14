ПО YouTube на Android и iOS отныне могут напоминать пользователям делать перерывы при длительном просмотре видео

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Руководство YouTube беспокоится за своих пользователей и поэтому представило новую функцию под названием «Напоминания об отдыхе от просмотра видео». Она уже доступна в приложениях YouTube для iOS и Android.

Как сообщается, пользователи могут установить напоминание об отдыхе на каждые 15, 30, 60, 90 или 180 минут. Спустя указанный период времени видео приостанавливается и пользователь получает уведомление о том, что пора сделать перерыв. При этом таймер учитывает паузы при просмотре, сделанные пользователем самостоятельно, а также автоматически сбрасывается, когда приложение не используется.

Интересно, что на основе этих данных в профиле аккаунта будет собираться статистика, которая в дальнейшем позволит узнать, сколько времени вы провели за просмотром видео за определенный период.

Разработчики рассчитывают, что это решение облагоразумит пользователей, которые смогут проанализировать свои привычки и в дальнейшем будут более осознанно подходить к просмотру видео.

Напоследок отметим, что по умолчанию функция напоминаний об отдыхе отключена.

Источник: Google