Intel и Ericsson заключили соглашение о совместном развитии 5G-инфраструктуры

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Компании Ericsson и Intel Corporation заключили соглашение о развитии инфраструктуры сетей 5G, партнеры намерены совместно разработать облакоподобную платформу нового поколения для управления сетевой инфраструктурой, обеспечивающую высокую гибкость, прозрачность и эффективность использования технологий виртуализации сетевых функций (NFV), распределенных облаков и 5G.

В рамках соглашения компании будут сотрудничать в разработке программного обеспечения Ericsson SDI Manager (SDI) и Intel Rack Scale Design (Intel RSD), а также внедрять функции управления с целью развития этих решений. Это упростит операторам одновременное использование оборудования разных производителей: е2е-решений Ericsson и архитектуры Intel.

В рамках партнерства Ericsson и Intel обеспечат конвергенцию ПО Ericsson SDI Manager и опорного ПО Intel RSD, а также предусмотрят полную обратную совместимость этих решений для заказчиков. Совместно разработанное компаниями программное и аппаратное обеспечение будет предлагаться вместе с аппаратной платформой Ericsson и может поставляться с серверными продуктами Intel, предлагаемыми через партнеров и предназначенными для использования в различных отраслях.

«Мы давно и успешно сотрудничаем с Intel. Наше новое партнерство, сфокусированное на разработке ПО, дополняющего аппаратное обеспечение, позволит операторам отказаться от централизованных дата-центров в пользу облачных решений и технологий NFV», — комментирует глава направления облачных решений и инфраструктуры NFV бизнес-подразделения цифровых услуг компании Ericsson Ларс Мартенссон (Lars Mårtensson).

Напомним, что система Ericsson SDI, работающая на базе Intel RSD, представляет собой пул оборудования с единым управлением и предназначена для сценариев, которым требуется динамическое масштабирование, быстрое развертывание сервисов, оптимальная производительность и эффективное использование оборудования. По утверждению представителей компании, Intel RSD – это общеотраслевая расширяемая архитектура для разъединенной компонуемой инфраструктуры, в корне меняющая подход к строительству, управлению дата-центров.

«Внедрение технологий 5G обеспечит трансформацию, ускорит работу существующих приложений и приведет к новому витку инноваций. Наше сотрудничество с Ericsson устранит преграды на пути внедрения новых услуг операторами, поможет снизить издержки и предоставлять 5G-услуги с быстротой, присущей облачным решениям, и все это в условиях гибкой, программируемой и умной сети», — прокомментировал старший вице-президент и глава Network Platforms Group компании Intel Сандра Ривера (Sandra Rivera).

Отметим, что компании Intel и Ericsson намерены провести предварительную демонстрацию этих решений на выставке MWC 2019, которая пройдет в Барселоне с 25 по 28 февраля 2019 года.

Источник: Ericsson