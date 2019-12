Как OnePlus 7 Pro, но дешевле. Представлен Motorola One Hyper с 64-Мп основной камерой, 32-Мп выезжающей селфи-камерой и 45-Вт зарядкой Hyper Charging

Бренд Motorola на протяжении последних двух лет экспериментирует с линейкой One, размывающей грань между смартфонами среднего и высшего уровня. Сегодня компания расширила линейку новой моделью — Motorola One Hyper. Этот смартфон, который, по сути, является бюджетной копией OnePlus 7 Pro, во многом оказался первым.

Так, Motorola One Hyper — это первый смартфон производителя с выезжающей фронтальной камерой. В данном случае используется фотомодуль разрешением 32 Мп с размером пикселя 0,8 мкм (1,6 мкм при активации технологии биннинга — пиксели группируются в четверки для захвата большего количества света в условиях слабого освещения), что делает One Hyper смартфоном с селфи-камерой самого высокого разрешения в модельном ряду производителя.

В то же время главный модуль разрешением 64 Мп в сдвоенной основной камере обеспечивает One Hyper превосходство над любой другой моделью в ассортименте Motorola. Это большой сенсор формата 1/1,7 дюйма с пикселями размером 0,8 мкм, дополненный широкоугольным объективом диафрагмой F/1,8 и лазерным автофокусом. Вспомогательный модуль на 8 Мп оснащен сверхширокоугольным объективом с углом обзора 118°.

В главных модулях обеих камер применяется цветовой фильтр Quad Bayer (соседние пиксели в матрице 2х2 имеют одинаковые цвета), обеспечивающий работу фирменного режима Night Vision для съемки в условиях слабого освещения. Примеры ниже демонстрируют возможности режима Night Vision:

Если говорить о возможностях видеосъемки, основна камера поддерживает режимы 2160p при 30 к/с и 1080p при 60 к/с.

Как и в случае OnePlus 7 Pro, благодаря выдвижной фронтальной камере удалось обойтись без каких-либо вырезов и дисплей занимает почти всю лицевую панель, хотя без небольшого «подбородка» не обошлось. Здесь установлен экран IPS диагональю 6,5 дюйма и разрешением 2340х1080 пикселей, занимающий около 90% площади лицевой панели.

Аппаратным базисом Motorola One Hyper служит SoC Snapdragon 675, установленная чуть ли не в каждом смартфоне Motorola 2019 года. Оперативной памяти — 4 ГБ, встроенной флэш-памяти — 128 ГБ, есть слот для карт microSD.

Емкость аккумулятора составляет обычные 4000 мА·ч, а вот технология быстрой зарядки здесь отнюдь не обычная. Motorola One Hyper стал первым смартфоном производителя с поддержкой быстрой 45-ваттной зарядки Hyper Charging (против 30 Вт у OnePlus 7 Pro) — десять минут на зарядке обеспечат 12-часовую автономность. Увы, в комплект поставки входит обычное ЗУ мощностью 15 Вт. То есть, ЗУ соответствующей мощности придется покупать отдельно.

Из остального можно отметить сканер отпечатков пальцев на задней панели, который одновременно выступает в роли индикатора уведомлений (подсвечивается по периметру), разъем 3,5 мм для подключения наушников, NFC, поддержку двух карт SIM и Android 10 из коробки.

Габариты Motorola One Hyper — 161,8х76,6х8,9 мм, масса — 200 г. На выбор есть три цвета корпуса: синий, красный и темно-розовый.

One Hyper стал третьей моделью в серии Motorola One за последние пару месяцев, не так давно вышли Motorola One Zoom c квадрокамерой и Motorola One Action.

Продажи в США уже стартовали, цена — $400. И, пожалуй, это единственный минус, а в остальном — вполне достойный середнячок.

Источник: Motorola