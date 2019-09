Представлен смартфон Motorola One Zoom: 6,4″ экран OLED, 48-Мп квадрокамера (3-кратный оптический зум и OIS на двух модулях), чистый Android и аккумулятор на 4000 мА·ч

Бренд Motorola, принадлежащий, как известно, китайской Lenovo, не отставая от других, воспользовался проходящей в эти дни выставкой IFA 2019 для анонса двух новых смартфонов: Moto E6 Plus и Motorola One Zoom. Первый является увеличенной версией представленного в конце июля бюджетника Motorola Moto E6, а второй расширяет среднебюджетную серию One уже представленную моделями Motorola One/One Power, Motorola One Vision и Motorola One Action.

Moto E6 Plus

Начнем с Moto E6 Plus. Как и меньшая версия Moto E6, новая Plus выполнена в пластиковом корпусе, только лицевая часть оформлена защитным стеклом, но внешне она выглядит совершенно иначе. Если Moto E6 используется обычный экран с широкими рамками, то Moto E6 Plus оснащена экраном с каплевидными вырезом. В данном случае используется панель IPS большей диагонали: 6,1 дюйма против 5,5 дюйма. Но разрешение, увы, по-прежнему HD+ (720×1560 пикселей). Платформа тоже другая: MediaTek Helio P22 вместо Snapdragon 425. Объем оперативной памяти составляет 2 или 4 ГБ, а встроенной флэш-памяти — 32 или 64 ГБ. Основная камера в Moto E6 Plus двойная с модулями разрешением 13 и 2 Мп, а разрешение фронтальной составляет 8 Мп.

Емкость аккумулятора у Moto E6 Plus такая же, как у меньшей версии — 3000 мА•ч. Зарядка тут всего 5-ваттная, причем через MicroUSB. Да, появился сканер отпечатков пальцев на задней панели, но NFC, увы, по-прежнему нет.

Габариты Moto E6 Plus составляют 155,6х73,06х8,6 мм при массе 149,7 г. В Европе купить Moto E6 Plus можно будет в этом месяце по цене от €139.

Модель Motorola One Zoom в плане характеристик куда интереснее Moto E6 Plus, но здесь стоит понимать, что речь о верхней границе среднего сегмента. Так, Motorola One Zoom оценивается в 400 евро.

Motorola One Zoom

Главная изюминка Motorola One Zoom — камера. Это первый смартфон Motorola с квадрокамерой, оформленной в прямоугольном блоке. Похоже, что это именно та самая модель, что мы видели на рендерах еще в апреле. Главный модуль — 48-мегапиксельный, соединенный с объективом с диафрагмой F/1.7. Ему аккомпанируют 16-мегапиксельный сверхширокоугольный и 8-мегапиксельный телемодуль, обеспечивающий трехкратный оптический и 10-кратный зум, а также 5-мегапиксельный для оценки глубины. Оптическая стабилизация есть, причем не только в основной камере, но в «телевике». Фронтальная камера, спрятанная в каплевидном вырезе экрана, построена на сенсоре разрешением 25 Мп.

Аппаратным базисом Motorola One Zoom выступает среднеуровневая SoC Snapdragon 675, дополненная 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. Экран достаточно большой — 6,4 дюйма разрешением Full HD+, причем это OLED.

Емкость аккумулятора составляет 4000 мА·ч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 18 Вт. Хотя Moto G7 Plus поддерживает более быструю 27-ваттную зарядку при меньшей емкости АКБ.

Корпус новинки изготовлен из алюминиевого сплава 6000-й серии, что должно порадовать многих, кто вчера возмущался по поводу перехода Nokia 6.2 на композит. С обоих сторон смартфон оформлен стеклом с двух сторон, а габариты составляют 158x75x8,8 мм при массе 190 г.

Из остального можно отметить модуль NFC, подэкранный сканер отпечатков пальцев, разъем 3,5 мм, водооталкивающее покрытие P2i и чистый Android Pie (это модель программы Android One).

Смартфон Motorola One Zoom уже продается. По сути, цена в 400 евро — единственное к чему можно придраться, а так в целом достаточно интересная модель.

Источник: GSM Arena (1 и 2)