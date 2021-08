Канье Уэст анонсировал портативную колонку для создания ремиксов – Donda Stem Player

Исполнитель Канье Уэст анонсировал новый музыкальный гаджет под названием Donda Stem Player, который позволит вам создавать ремиксы «на любую песню».

Donda Stem Player представляет собой портативную колонку с дополнительными функциями. Её разработкой занимались бренд West Yeezy Tech совместно с производителем электроники Kano. Устройство выглядит как маленькая жёлто-коричневая шайба (или диск). Внешняя отделка выполнена из мягкой кожи и силикона. Колонка оснащена модулем Bluetooth, звуковым разъёмом для подключения наушников, портом USB-C, кнопками регулировки громкости, динамиками, механизмом тактильной обратной связи и 8 ГБ встроенной памяти. Четыре световые полосы представляют собой «сенсорные световые ползунки», которые позволяют управлять устройством в процессе микширования песен. Колонка поддерживает широкий спектр музыкальных форматов: .AIFF, .AIF, .FLAC, .M4A, .MP3, .WAV, .WAVE, .AAC, .ALAC и .MP4.

