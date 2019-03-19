КГГА: Электронный реестр домашних животных и жетон с QR-кодом — самый быстрый способ найти потерявшегося домашнего любимца

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

В КГГА напомнили, что регистрация в «Реестре домашних животных» является самым быстрым способом найти домашнего любимца, если он потерялся. Данный сервис был реализован в 2018 году в рамках социальных проектов городской инициативы Kyiv Smart City. Система позволяет регистрировать домашнее животное, следить за календарем вакцинации, ветеринарными мероприятиями и быстро идентифицировать любое найденное животное, которое имеет жетон со специальным QR-кодом.

Зарегистрировать домашнее животное в системе можно с помощью системы КиевID, после чего следует создать личную карточку и пройти верификацию у регистратора. Подробнее о регистрации можно почитать по следующей ссылке.

В данный момент «Реестр домашних животных» имеет следующие функции:

Считывание QR-кода на жетоне . На сегодня это один из самых эффективных способов возврата домашнего любимца домой, если он потерялся. При считывании QR-кода на жетоне через камеру мобильного телефона, у вас сразу появляется ссылка с контактами владельца: имя, телефон и e-mail. Жетон с кодом крепится к ошейнику.

. На сегодня это один из самых эффективных способов возврата домашнего любимца домой, если он потерялся. При считывании QR-кода на жетоне через камеру мобильного телефона, у вас сразу появляется ссылка с контактами владельца: имя, телефон и e-mail. Жетон с кодом крепится к ошейнику. Возвращение потерянного четвероногого друга его владельцу. Возможна ситуация, когда вы нашли собаку или кота без жетона. Или нашли треснувший или надломленный жетон, который невозможно считать. В таких случаях существует функция «Нашел животное». Достаточно зайти на сайт «Реестр домашних животных», нажать на кнопку «Нашел животное», заполнить информацию о самом животном или его жетоне и отправить регистратору.

Возможна ситуация, когда вы нашли собаку или кота без жетона. Или нашли треснувший или надломленный жетон, который невозможно считать. В таких случаях существует функция «Нашел животное». Достаточно зайти на сайт «Реестр домашних животных», нажать на кнопку «Нашел животное», заполнить информацию о самом животном или его жетоне и отправить регистратору. Функция потерянного животного. Если вы потеряли домашнего любимца, в личном кабинете необходимо нажать кнопку «Розыск». Далее информация попадает к регистратору и начинается поиск питомца через базу животных или на коммуникационных платформах. Функция доступна только в случае, когда животное зарегистрировано в системе и верифицировано в КП «Киевская городская больница ветеринарной медицины». В ближайшее время к поиску животных планируют подключить и Национальную полицию Украины.

Вскоре на сайте реестра домашних животных также появится каталог бездомных животных, которых можно забрать домой, или же взять под опеку. Также планируется ввести прозрачную статистику — количество бездомных животных и опекунов, стерилизованных бездомных животных и количество животных, которые нашли дом. Также в системе можно будет найти материалы об адопции, и даже геолокацию для тех, кто нашел животное.

«Считаю, что этот сервис необходим каждому, кто имеет дома собаку или кота, ведь система позволяет еще и следить за календарем вакцинации и другими важными ветеринарными мероприятиями. Также сервис поможет быстро идентифицировать любое найденное животное, которое имеет жетон со специальным QR-кодом и быстро найти его владельца» — отметил Юрий Назаров, директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА и координатор городской инициативы Kyiv Smart City.

Напомним, что по решению Киевского городского совета с 2007 года регистрация собак в столице является обязательной процедурой.

Источник: КГГА