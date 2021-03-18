Київ вводить новий локдаун з 20 березня — на три тижні
У зв’язку з ростом захворюваності COVID-19 міська влада Києва вирішила запровадити суворі карантинні обмеження — новий локдаун почне діяти у столиці з 00:00 20 березня, тобто у ніч з п’ятниці на суботу. Про це щойно повідомив мер Віталій Кличко.
Епідобмеження, максимально наближені до обмежень «червоної» карантинної зони, діятимуть у столиці до 9 квітня включно.
Які саме обмеження передбачає новий локдаун, який буде діяти у столиці з 20 березня по 9 квітня 2021 року.
- Робота закладів культури (будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали).
- Робота торговельно-розважальних центрів (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії).
- Проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м2 на 1 особу).
- Проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших).
- Присутність глядачів на спортивних змаганнях (останнє стосується також і сьогоднішнього великого футбольного матчу, що відбудеться в Києві).
- Заклади громадського харчування працюватимуть виключно на винос.
- Працюватимуть – за дотримання суворих норм та без роботи кафе – автозаправочні станції.
- Перукарні, салони краси працюватимуть за попереднім записом. Як і фітнес та спортивні зали — але без групових занять
- Працюватимуть дитячі садочки. Школи після канікул повернуться до навчання – але дистанційно
- Усі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу
- Приватний бізнес також повинен максимально перейти на дистанційну форму роботи. Окрім підприємств критичної інфраструктури
- Громадський транспорт столиці працюватиме у звичному режимі. З дотриманням суворих норм перевезення пасажирів та маскового режиму. Із заповненістю місць для сидіння на 50%.
За останню добу з діагнозом коронавірус в лікарні потрапили 148 людей, повідомив Кличко. На сьогодні в лікарнях – понад 3300 хворих на коронавірус, а заповненість ліжок у медзакладах міста – вже понад 70%.