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Київ вводить новий локдаун з 20 березня — на три тижні

Київ вводить новий локдаун з 20 березня — на три тижні

Київ вводить новий локдаун з 20 березня — на три тижні


У зв’язку з ростом захворюваності COVID-19 міська влада Києва вирішила запровадити суворі карантинні обмеження — новий локдаун почне діяти у столиці з 00:00 20 березня, тобто у ніч з п’ятниці на суботу. Про це щойно повідомив мер Віталій Кличко.

Епідобмеження, максимально наближені до обмежень «червоної» карантинної зони, діятимуть у столиці до 9 квітня включно.

Які саме обмеження передбачає новий локдаун, який буде діяти у столиці з 20 березня по 9 квітня 2021 року.

  • Робота закладів культури (будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали).
  • Робота торговельно-розважальних центрів (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії).
  • Проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м2 на 1 особу).
  • Проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших).
  • Присутність глядачів на спортивних змаганнях (останнє стосується також і сьогоднішнього великого футбольного матчу, що відбудеться в Києві).
  • Заклади громадського харчування працюватимуть виключно на винос.
  • Працюватимуть – за дотримання суворих норм та без роботи кафе – автозаправочні станції.
  • Перукарні, салони краси працюватимуть за попереднім записом. Як і фітнес та спортивні зали — але без групових занять
  • Працюватимуть дитячі садочки. Школи після канікул повернуться до навчання – але дистанційно
  • Усі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу
  • Приватний бізнес також повинен максимально перейти на дистанційну форму роботи. Окрім підприємств критичної інфраструктури
  • Громадський транспорт столиці працюватиме у звичному режимі. З дотриманням суворих норм перевезення пасажирів та маскового режиму. Із заповненістю місць для сидіння на 50%.
За останню добу з діагнозом коронавірус в лікарні потрапили 148 людей, повідомив Кличко. На сьогодні в лікарнях – понад 3300 хворих на коронавірус, а заповненість ліжок у медзакладах міста – вже понад 70%.
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