Київ вводить новий локдаун з 20 березня — на три тижні





У зв’язку з ростом захворюваності COVID-19 міська влада Києва вирішила запровадити суворі карантинні обмеження — новий локдаун почне діяти у столиці з 00:00 20 березня, тобто у ніч з п’ятниці на суботу. Про це щойно повідомив мер Віталій Кличко.

Епідобмеження, максимально наближені до обмежень «червоної» карантинної зони, діятимуть у столиці до 9 квітня включно.

Які саме обмеження передбачає новий локдаун, який буде діяти у столиці з 20 березня по 9 квітня 2021 року.