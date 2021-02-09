Київстар: Послугу «Ми разом» вже підключило більше 1 млн абонентів (вона дозволяє спілкуватися з одним номером безлімітно)





Оператор мобільного зв’язку Київстар повідомив, що послугу «Ми разом» вже підключило більше 1 млн абонентів. Завдяки їй можна вибрати один номер мобільного оператора та телефонувати на нього безлімітно, навіть якщо абоненти не поповнювали свій рахунок та не оплачували послуги у тарифі.

Як показує статистика оператора, у середньому на вибрані номери припадає майже 25% всіх розмов. І загалом середня тривалість розмов також збільшується, адже абоненти можуть телефонувати своїм рідним та друзям навіть тоді, коли не поповнили рахунок.

Нагадаємо, що послуга «Ми разом» діє для абонентів передплати та клієнтів з тарифами «Все разом» (за винятком спеціальних пропозицій «Київстар Домашній 4G», «Смарт SIМ», «SIM для пристроїв» та «Професіонал») без жодних оплат. Вони можуть обрати для дзвінків номер будь-якого іншого абонента Київстар, незалежно від його форми обслуговування, навіть якщо номер перенесений у мережу Київстар завдяки MNP.

Підключити послугу можна одним із декількох способів: у додатку «Мій Київстар»; безкоштовно зателефонувавши на номер 535; ввівши код 535380ХХХХХХХХХ#, де ХХХХХХХХХ — номер абонента Київстар, з яким хочуть бути завжди на зв’язку; або у консультантів довідкового центру та фірмових магазинів Київстар.

Цікаво, що за підсумками 3-го кварталу 2020 року абоненти Київстар розмовляли у середньому 621 хвилину на місяць — це майже у 2 рази більше, ніж у середньому розмовляли абоненти європейських мобільних операторів. При цьому середній чек абонентів Київстар в 3-му кварталі був всього 2,7 долара на місяць, що в 5 разів менше середньоєвропейського.

Джерело: Київстар