Київстар запустив для бізнес-клієнтів сервіс комплексного захисту від DDoS-атак AntiDDoS
Опертор мобільного зв’язку «Київстар» розширив екосистему продуктів для бізнес-клієнтів новим сервісом AntiDDoS – багаторівневим захистом від спрямованого шкідливого трафіку, ефективність якого перевірено на власних IT-системах та мережі оператора. В основі сервісу – рішення FortiDDoS від розробника Fortinet.
«У наш час захист від кіберзагроз – це невід’ємна складова розбудови бізнес-процесів компанії. Адже можна скільки завгодно приділяти час стратегії розвитку бізнесу, впроваджувати нові методи заради збільшення прибутків, але в одну мить втратити все через блокування робочих ресурсів зловмисниками, – прокоментував Костянтин Вечір, директор з розвитку бізнесу на корпоративному ринку Київстар. – Київстар знає, як протистояти таким загрозам і допомагає клієнтам захищати від них свій бізнес».
Сервіс AntiDDoS працює в інтернет-мережі Київстар. Він відстежує структуру трафіку, що надходить з інтернету в підмережі (ресурси) клієнта. Щойно система виявляє відхилення від легітимного трафіку, він автоматично переспрямовується на очищення і тільки після цього потрапляє до клієнта.
Таким чином сервіс AntiDDoS забезпечує:
- Постійний моніторинг трафіку та автоспрацювання на події. Система працює в автоматичному режимі без необхідності втручання оператора — незалежно від типу і масштабу атаки. Зменшення ризику «хибного спрацювання».
- Всебічна перевірка аномалій. Робота з трафіком базується не лише на сигнатурному аналізі, а й з використанням машинного навчання, що дозволяє захищати системи від відомих та невідомих атак нового типу.
- Високоефективне апаратне рішення. 100% перевірка пакетів: двонаправлене виявлення, протидія атакам DDoS рівнів 3, 4 та 7, в т.ч. об’ємним, атакам SSL Renegotiation/HTTP.
- Розширений захист від атак на базі DNS. 100% перевірка всього DNS-трафіку для захисту від широкого спектра об’ємних, застосункових та аномальних атак на основі DNS.
- Звіти. Вбудовані засоби комплексної звітності. Централізована звітність про події.
- Зручне розгортання, налаштування та використання.
Підключити AntiDDoS можна до наявного каналу інтернет від Київстар. Упродовж 14-30 днів після підключення сервіс «вивчатиме» трафік клієнта, щоб у подальшому використовувати отримані дані для постійного моніторингу.
Джерело: Київстар