Київстар запустив для бізнес-клієнтів сервіс комплексного захисту від DDoS-атак AntiDDoS





Опертор мобільного зв’язку «Київстар» розширив екосистему продуктів для бізнес-клієнтів новим сервісом AntiDDoS – багаторівневим захистом від спрямованого шкідливого трафіку, ефективність якого перевірено на власних IT-системах та мережі оператора. В основі сервісу – рішення FortiDDoS від розробника Fortinet.

«У наш час захист від кіберзагроз – це невід’ємна складова розбудови бізнес-процесів компанії. Адже можна скільки завгодно приділяти час стратегії розвитку бізнесу, впроваджувати нові методи заради збільшення прибутків, але в одну мить втратити все через блокування робочих ресурсів зловмисниками, – прокоментував Костянтин Вечір, директор з розвитку бізнесу на корпоративному ринку Київстар. – Київстар знає, як протистояти таким загрозам і допомагає клієнтам захищати від них свій бізнес».

Сервіс AntiDDoS працює в інтернет-мережі Київстар. Він відстежує структуру трафіку, що надходить з інтернету в підмережі (ресурси) клієнта. Щойно система виявляє відхилення від легітимного трафіку, він автоматично переспрямовується на очищення і тільки після цього потрапляє до клієнта.

Таким чином сервіс AntiDDoS забезпечує:

Постійний моніторинг трафіку та автоспрацювання на події. Система працює в автоматичному режимі без необхідності втручання оператора — незалежно від типу і масштабу атаки. Зменшення ризику «хибного спрацювання».

Всебічна перевірка аномалій. Робота з трафіком базується не лише на сигнатурному аналізі, а й з використанням машинного навчання, що дозволяє захищати системи від відомих та невідомих атак нового типу.

Високоефективне апаратне рішення. 100% перевірка пакетів: двонаправлене виявлення, протидія атакам DDoS рівнів 3, 4 та 7, в т.ч. об’ємним, атакам SSL Renegotiation/HTTP.

Розширений захист від атак на базі DNS. 100% перевірка всього DNS-трафіку для захисту від широкого спектра об’ємних, застосункових та аномальних атак на основі DNS.

Звіти. Вбудовані засоби комплексної звітності. Централізована звітність про події.

Зручне розгортання, налаштування та використання.

Підключити AntiDDoS можна до наявного каналу інтернет від Київстар. Упродовж 14-30 днів після підключення сервіс «вивчатиме» трафік клієнта, щоб у подальшому використовувати отримані дані для постійного моніторингу.

Джерело: Київстар