Киберполиция совместно с Binance разоблачила преступную группировку, которая через рынок криптовалют «отмыла» 42 миллиона долларов. Фигурантам дела грозит до восьми лет тюрьмы

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Сотрудники Департамента киберполиции Национальной полиции Украины совместно с международными специалистами в области цифровых валют выявили преступную группировку, причастную к « отмыванию» денег с использованием криптовалют.

В начале 2020 года украинская киберполиции начала сотрудничать с одной из крупнейших криптовалютных бирж Binance. Специалисты компании используют ведущие в отрасли алгоритмы для анализа и выявления транзакций, потенциально связанных с финансовыми преступлениями и мошенничеством. Сотрудничество Департамента киберполиции с компанией Binance и ее методическая помощь способствует оперативному выявлению разного рода незаконных операций с использованием криптовалют, отметил начальник Александр Гринчак.

В июне была разоблачена преступная группировка, фигуранты (их трое) которой предоставляли услуги по легализации и обналичиванию денег, полученных преступным путем. В течение двух лет злоумышленники совершили финансовых операций на общую сумму в 42 миллиона долларов.

На текущий момент продолжается досудебное расследование в рамках начатого уголовного производства. За совершенные проступки трем фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы.

Источник: Киберполиция Украины