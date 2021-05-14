Київрада звернулася до Кабміну з проханням компенсувати проїзд пільговиків, щоб Києву не довелося піднімати тарифи у метро та наземному транспорті





Вчора «Київпастранс» та «Київський метрополітен» звернулися до Київської міської ради із закликом виділити з бюджету 4 млрд грн або підвищити тарифи на проїзд в громадському транспорті до 21-25 грн. У відповідь мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду та парламенту щодо компенсації виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян з Державного бюджету України з метою недопущення підняття тарифів на проїзд у громадському транспорті. Відповідне звернення підтримали 88 депутатів Київради.

Так, до 2016 року компенсаційні виплати за пільговий проїзд здійснювались шляхом надання місцевим бюджетам субвенції з Державного бюджету. Проте у 2016 році до Бюджетного кодексу України були внесені зміни. З того часу видатки на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян покладено на місцеві бюджети. Таким чином, всупереч вимогам Конституції, держава відмовилась фінансувати з Держбюджету гарантований нею пільговий проїзд, який був встановлений рішеннями державних органів.

«Внаслідок таких рішень, територіальні громади вимушені витрачати з місцевих бюджетів мільярди гривень на забезпечення гарантованих державою пільг, часто за рахунок недофінансування інших соціально значущих сфер. Зокрема, – охорони здоров’я, освіти, соціального захисту, житлово-комунального господарства. Так, витрати міського бюджету Києва на компенсацію передбаченого державою права пільгового проїзду у 2019 році становили 747,7 млн грн, у 2020 році – 489 млн грн. На 2021 рік заплановані витрати в сумі 803,3 млн грн», – пояснив мер Києва Віталій Кличко.

Він наголосив, що через пандемію Київ втратив значну частину доходів. Крім того, місто спрямувало чимало коштів на боротьбу з коронавірусом та подолання наслідків карантину. Разом з тим, держава позбавила можливості наповнювати бюджети органів місцевого самоврядування за рахунок пайової участі та несправедливо продовжує вилучати з бюджету Києва надходження від ПДФО – 60% замість 40 %, як з інших міст.

«В умовах обмеженого фінансового ресурсу та відсутності фінансової підтримки з державного бюджету все частіше ставиться під питання можливість подальшого фінансування встановлених державою пільг на перевезення з місцевих бюджетів. А неналежна компенсація перевізникам витрат за перевезення пільгових категорій призведе до низки проблем — зокрема, зниження рентабельності пасажирських перевезень, погіршення стану транспортної системи. В зв’язку з цим, з метою належного та стабільного функціонування комунального транспорту, забезпечення реалізації встановленого законодавством права на пільговий проїзд, Київська міська рада звертається до уряду та парламенту з вимогою врегулювати питання компенсації виплат за пільговий проїзд з Державного бюджету», – сказав Віталій Кличко.

Зазначимо, що вчора перший заступник голови КМДА Микола Поворозник пояснив, як саме ухвалюється рішення про зміну вартості проїзду в громадському транспорті столиці.

Джерело: Київрада