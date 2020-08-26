Китайско-американский электромобиль Hong Guang MINI EV с запасом хода до 170 км и ценником от $4,000 уже собрал 50,000 предзаказов

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Недавно мы рассказывали о дешевых китайских электромобилях Kandi, которые собрали несколько сотен предзаказов в США. Для сравнения расскажем о модели Wuling Hong Guang MINI EV, обладающей целым рядом преимуществ по сравнению с вышеупомянутыми моделями.

Дизайн данной модели выглядит заметно удачнее, чем у сравнимой по позиционированию Kandi K27. Сити-кар Hong Guang MINI EV напоминает скорее Smart, чем модель из прошлого века, при этом располагает четырьмя посадочными местами. Во-вторых, электромобиль создан совместным китайско-американским предприятием SAIC-GM, так что за качество модели стоит переживать в заметно меньшей степени.

Впрочем, самое главное — стоимость. В зависимости от оснащения Hong Guang MINI EV стоит от $4,100 (28,800 yuan) до $5,540 (38,800 yuan), что как минимум вдвое дешевле Kandi K27. Соответственно, всего за 20 дней с момента анонса юанем за эту модель проголосовало более 50,000 потенциальных покупателей (15,000 продано, остальное — предзаказы).

Электромобиль комплектуется двигателем мощностью 13 кВт с крутящим моментом 85 Нм, который способен разогнать этот сити-кар до 100 км/ч. На выбор предоставляется два варианта батарей: на 9,2 кВтч с запасом хода 120 км и на 13,8 кВтч с запасом хода 170 км.

Габариты модели составляют 2917x1493x1621 мм (колесная база — 1940 мм), емкость багажника при сложенном заднем ряде сидений — 741 литр.





По сути, у Hong Guang MINI EV единственный недостаток — его создатели пока не объявляли о том, что электромобиль будет доступен за пределами Китая.

Напомним, что недавно еще один китайско-американский бренд Baojun представил пару электрических сити-каров E300 и E300 Plus с запасом хода до 300 км по цене от $9 тыс.

Источник: InsideEV’s