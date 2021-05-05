КМДА планує модернізувати понад 200 тис. вуличних світильників за 400 млн грн — вони зможуть автоматично змінювати потужність залежно від рівня природного освітлення





Комунальне підприємство «Інформатика» збирається укласти договір щодо створення комплексу автоматизації мереж зовнішнього освітлення столиці. Підрядника визначили без тендеру, адже в КП вважають, що на ринку немає конкуренції. Роботи має виконати дочірнє підприємство «Хідден» – ТОВ «Хідден Енерджі», їх вартість складе 399,2 мільйона гривень.

Система дозволяє дистанційно управляти потужністю ліхтарів залежно від рівня природного освітлення (від 1 до 100%). Управляти можна буде як усім освітленням, так і групою світильників чи кожним окремо. Також завдяки автоматизації можна перевіряти роботу ліхтарів. Вибір підрядника в КМДА обґрунтували тим, що його технологія працює з усіма видами освітлення, а передача сигналу може виконуватися на наявних електричних лініях.

Уперше в межах пілоту в Києві автоматичне освітлення з’явилося ще наприкінці 2018 року, коли встановили 15 щитів керування. Згодом кількість щитів збільшили до 376, до них під’єднали 36 тисяч світлоточок. Це, за даними КП «Інформатика», дозволило у 2020 році зекономити 12,7 мільйона кВат/год.

Тепер місто планує закупити ще 361 щит управління, тобто збільшити кількість відповідних щитів майже вдвічі – до 737 одиниць. Модернізована система буде керувати 200 тисячами світильників. Ще в 2019 році в Києві затвердили міську цільову програму зовнішнього освітлення Києва до 2022 року. Програма має підвищити рівень безпеки в місті, зменшити енерговитрати на освітлення вулиць міста та витрати з бюджету.

Джерело: The Village, Prozorro