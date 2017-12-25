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Крупнейший в мире самолет-амфибия AG600 совершил свой первый полет
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Крупнейший в мире самолет-амфибия AG600 совершил свой первый полет

Крупнейший в мире самолет-амфибия AG600 совершил свой первый полет

На прошлой неделе в Китае испытали AG600 – это крупнейший в мире самолет-амфибия на сегодняшний день. Это первый испытательный полет AG600, которому предшествовала серия наземных проверок.

В рамках дебютного полета судно провело в воздухе около часа, после чего успешно выполнило посадку в аэропорту Чжухай. За посадкой AG600 наблюдали зрители, по возвращении его отбуксировали в ангар под аккомпанемент оркестра.

Гидросамолеты вроде AG600 Китай планирует использовать для оперативной доставки десанта на спорные территории, а также в поисково-спасательных операциях, для морского патрулирования и тушения пожаров.

За 20 секунд AG600 способен зачерпнуть до 12 тонн воды, при этом ему не требуется специально оборудованная полоса – взлетать и садиться судно способно с/на поверхность воды.

Источник: Reuters

 

  • AG600 разработан государственной компанией Aviation Industry Corporation of China (AVIC), на разработку судна ушло семь лет.
  • Длина его фюзеляжа — 39,6 метра, размах крыла — 38,8 метра. Самолет-амфибия может перевозить до 53,5 тонны груза на расстояние до 4,5 тыс. км.
  • Ранее крупнейшим самолетом-амфибией считался советский А-40 «Альбатрос». Его длина 45,7 метра, размах крыла – 42,5 метра. А-40 выполнил первый полет в 1986 году, после распада СССР проект свернули.
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