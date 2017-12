Крупнейший в мире самолет-амфибия AG600 совершил свой первый полет

На прошлой неделе в Китае испытали AG600 – это крупнейший в мире самолет-амфибия на сегодняшний день. Это первый испытательный полет AG600, которому предшествовала серия наземных проверок.

В рамках дебютного полета судно провело в воздухе около часа, после чего успешно выполнило посадку в аэропорту Чжухай. За посадкой AG600 наблюдали зрители, по возвращении его отбуксировали в ангар под аккомпанемент оркестра.

Гидросамолеты вроде AG600 Китай планирует использовать для оперативной доставки десанта на спорные территории, а также в поисково-спасательных операциях, для морского патрулирования и тушения пожаров.

AG600, C919 and Y-20, a trio of Chinese-made aircraft, manifest China's aviation breakthroughs pic.twitter.com/xhn2IygEiF

За 20 секунд AG600 способен зачерпнуть до 12 тонн воды, при этом ему не требуется специально оборудованная полоса – взлетать и садиться судно способно с/на поверхность воды.

With a 39.6-meter-long fuselage and a 38.8-meter wingspan, AG600 is believed to be the world's largest amphibious aircraft https://t.co/a7T8PjTXSz pic.twitter.com/YKm6JiXrgA

— China Xinhua News (@XHNews) December 24, 2017