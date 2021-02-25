Lenovo презентувала в Україні ноутбук ThinkPad X1 Fold із складним екраном за ціною від 124,6 тис. грн





Компанія Lenovo провела онлайн-захід Reshape Your Reality, під час якого повідомила про свої досягнення та розповіла про нові пристрої на українському ринку. Повідомляється, що за третій квартал 2020 року компанія Lenovo в Україні отримала лідерські позиції як у сегменті ПК (23,6%), так і в сегменті ноутбуків (36,3%).

Одночасно було представлено в Україні ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Fold, призначений для використання у сфері бізнесу. Як повідомляє виробник, це перший у світі ноутбук, екран якого згинається. До того ж він важить менше ніж 1 кг і може поміститися навіть у кишеню пальта. Новинку оснащено 13,3-дюймовим екраном, що може складатися вдвічі. У портретному режимі гаджет стає 13-дюймовим планшетом, на якому можна робити ескізи та малювати графіки зі стилусом Active Pen. Дисплей можна розігнути та використовувати як планшет, або зігнути як «книгу».

Користувачам пропонується OLED-матриця з роздільною здатністю 2К (2048×1536 пікселів), яскравість до 300 ніт і контрастність 5000:1. Система може містити процесор Intel Core i5-L16G7 10-го покоління (у максимальній конфігурації), до 8 ГБ оперативної пам’яті, твердотільний накопичувач ємністю до 512 ГБ. Батарея ємністю 50 Вт*год забезпечує до 10,6 годин роботи у режимі перегляду відео, а технологія Rapid Charge дозволить зарядити ноутбук до 80% за 60 хвилин. Корпус пристрою виконаний із комбінації легких сплавів та вуглецевого волокна зі шкіряним покриттям. Ціна Lenovo ThinkPad X1 Fold в Україні становить від 124631 грн.

На заході також розповіли й про найлегший пристрій у лінійці ThinkPad — X1 Nano, вагою лише 907 г. Ця модель на базі платформи Intel Evo має розміри 292,8х207,7х13,87 мм та містить дисплей діагоналлю 13,3 дюйми з роздільною здатністю 2К (2080×1536 пікселів) та технологією Dolby Vision. Він забезпечує максимальну яскравість 450 ніт та відтворення 100% простору sRGB. Опційно дисплей може бути сенсорним. Пристрій має процесор Intel Core vPro 11-го покоління, інтегроване графічне ядро Intel Iris Xe, до 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4x та PCIe SSD ємністю до 1 ТБ. X1 Nano — це перший пристрій бренду ThinkPad, який підтримує зв’язок 5G. Серед іншого згадується акумулятор ємністю 48 Вт*год з підтримкою Rapid Charge, аудіо система Dolby Atmos, що містить два стереодинаміки потужністю по 1 Вт та два стереодинаміки по 2 Вт, модулі WiFi 6 та Bluetooth 5.1.

Також мова йшла й про інші моделі. ThinkPad X1 Titanium YOGA — ноутбук, що відкривається на 360 градусів та оснащений 13,5-дюймовим сенсорним дисплеєм із роздільною здатністю 2K (2048×1536 пікселів). Оновлений бізнес-ноутбук ThinkPad X1 Carbon 9-го покоління отримав збільшений тачпад, вужчі рамки, підтримку eSIM, 4G, 5G, покращену автономність та до 32 ГБ оперативної пам’яті. ThinkPad X1 YOGA 6-го покоління розкривається на 360 градусів, тож його можна використовувати в максимально зручному положенні: як звичайний ноутбук, у режимах «планшет», «стенд» і «тент». Нове покоління отримало процесори Intel Core 11-го покоління.

Про доступність ноутбуків ThinkPad X1 Nano, ThinkPad X1 Titanium YOGA, ThinkPad X1 Carbon Gen 9, ThinkPad X1 YOGA Gen 6 в Україні буде повідомлено додатково.