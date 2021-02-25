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Lenovo презентувала в Україні ноутбук ThinkPad X1 Fold із складним екраном за ціною від 124,6 тис. грн

Lenovo презентувала в Україні ноутбук ThinkPad X1 Fold із складним екраном за ціною від 124,6 тис. грн

Lenovo презентувала в Україні ноутбук ThinkPad X1 Fold із складним екраном за ціною від 124,6 тис. грн


Компанія Lenovo провела онлайн-захід Reshape Your Reality, під час якого повідомила про свої досягнення та розповіла про нові пристрої на українському ринку. Повідомляється, що за третій квартал 2020 року компанія Lenovo в Україні отримала лідерські позиції як у сегменті ПК (23,6%), так і в сегменті ноутбуків (36,3%).

Одночасно було представлено в Україні ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Fold, призначений для використання у сфері бізнесу. Як повідомляє виробник, це перший у світі ноутбук, екран якого згинається. До того ж він важить менше ніж 1 кг і може поміститися навіть у кишеню пальта. Новинку оснащено 13,3-дюймовим екраном, що може складатися вдвічі. У портретному режимі гаджет стає 13-дюймовим планшетом, на якому можна робити ескізи та малювати графіки зі стилусом Active Pen. Дисплей можна розігнути та використовувати як планшет, або зігнути як «книгу».Lenovo презентувала в Україні ноутбук ThinkPad X1 Fold із складним екраном за ціною від 124,6 тис. грн

Користувачам пропонується OLED-матриця з роздільною здатністю 2К (2048×1536 пікселів), яскравість до 300 ніт і контрастність 5000:1. Система може містити процесор Intel Core i5-L16G7 10-го покоління (у максимальній конфігурації), до 8 ГБ оперативної пам’яті, твердотільний накопичувач ємністю до 512 ГБ. Батарея ємністю 50 Вт*год забезпечує до 10,6 годин роботи у режимі перегляду відео, а технологія Rapid Charge дозволить зарядити ноутбук до 80% за 60 хвилин. Корпус пристрою виконаний із комбінації легких сплавів та вуглецевого волокна зі шкіряним покриттям. Ціна Lenovo ThinkPad X1 Fold в Україні становить від 124631 грн.

Lenovo презентувала в Україні ноутбук ThinkPad X1 Fold із складним екраном за ціною від 124,6 тис. грн

На заході також розповіли й про найлегший пристрій у лінійці ThinkPad — X1 Nano, вагою лише 907 г. Ця модель на базі платформи Intel Evo має розміри 292,8х207,7х13,87 мм та містить дисплей діагоналлю 13,3 дюйми з роздільною здатністю 2К (2080×1536 пікселів) та технологією Dolby Vision. Він забезпечує максимальну яскравість 450 ніт та відтворення 100% простору sRGB. Опційно дисплей може бути сенсорним. Пристрій має процесор Intel Core vPro 11-го покоління, інтегроване графічне ядро Intel Iris Xe, до 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4x та PCIe SSD ємністю до 1 ТБ. X1 Nano — це перший пристрій бренду ThinkPad, який підтримує зв’язок 5G. Серед іншого згадується акумулятор ємністю 48 Вт*год з підтримкою Rapid Charge, аудіо система Dolby Atmos, що містить два стереодинаміки потужністю по 1 Вт та два стереодинаміки по 2 Вт, модулі WiFi 6 та Bluetooth 5.1.

Lenovo презентувала в Україні ноутбук ThinkPad X1 Fold із складним екраном за ціною від 124,6 тис. грн

Також мова йшла й про інші моделі. ThinkPad X1 Titanium YOGA — ноутбук, що відкривається на 360 градусів та оснащений 13,5-дюймовим сенсорним дисплеєм із роздільною здатністю 2K (2048×1536 пікселів). Оновлений бізнес-ноутбук ThinkPad X1 Carbon 9-го покоління отримав збільшений тачпад, вужчі рамки, підтримку eSIM, 4G, 5G, покращену автономність та до 32 ГБ оперативної пам’яті. ThinkPad X1 YOGA 6-го покоління розкривається на 360 градусів, тож його можна використовувати в максимально зручному положенні: як звичайний ноутбук, у режимах «планшет», «стенд» і «тент». Нове покоління отримало процесори Intel Core 11-го покоління.

Lenovo презентувала в Україні ноутбук ThinkPad X1 Fold із складним екраном за ціною від 124,6 тис. грн

Про доступність ноутбуків ThinkPad X1 Nano, ThinkPad X1 Titanium YOGA, ThinkPad X1 Carbon Gen 9, ThinkPad X1 YOGA Gen 6 в Україні буде повідомлено додатково.

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