Маск отказывается от своего номера телефона и хочет, чтобы ему звонили через X — всего за $8 в месяц

Миллиардер планирует «отказаться от своего номера телефона» в следующие несколько месяцев — вместо этого он будет полагаться исключительно на звонки и сообщения на X.

Похоже, Илон собственным примером пытается привлечь побольше людей к оформлению подписки X Premium за $8 в месяц: поскольку принимать звонки могут все пользователи, а вот осуществлять — только премиальные.

In a few months, I will discontinue my phone number and only use X for texts and audio/video calls

— Elon Musk (@elonmusk) February 9, 2024