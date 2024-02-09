Маск отказывается от своего номера телефона и хочет, чтобы ему звонили через X — всего за $8 в месяц

Миллиардер планирует «отказаться от своего номера телефона» в следующие несколько месяцев — вместо этого он будет полагаться исключительно на звонки и сообщения на X.

«Через несколько месяцев я прекращу использовать свой номер телефона и буду использовать только X для текстовых сообщений и аудио/видеозвонков», — написал Маск.

Похоже, Илон собственным примером пытается привлечь побольше людей к оформлению подписки X Premium за $8 в месяц: поскольку принимать звонки могут все пользователи, а вот осуществлять — только премиальные.

In a few months, I will discontinue my phone number and only use X for texts and audio/video calls — Elon Musk (@elonmusk) February 9, 2024

Опцию аудио- и видеозвонков активировали на платформе в октябре.

Как отмечает Gizmodo, отказ от номера телефона выглядит сомнительным еще и с точки зрения безопасности. Речь идет в частности о кодах подтверждения через SMS, которые используются для двухфакторной аутентификации. X, предлагает эту опцию, как и множество других соцсетей — опять-таки для платных пользователей. Остальные — могут использовать программы аутентификации или ключи безопасности.