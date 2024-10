Маски прочь: криптосообщество назвало 5 самых вероятных кандидатов в создатели Биткоина

Раздел Крипто выходит при поддержке ?

Уже 9 октября на канале HBO выйдет документальный фильм под названием Money Electric: The Bitcoin Mystery. Создатели ленты обещали раскрыть одну из самых больших загадок современности: кто такой Сатоши Накамото, и куда он исчез. Режиссером и продюсером выступил номинированный на премию «Эмми» Каллен Гобак, создатель Q: Into the Storm (документальный сериал об одной из самых диких теорий заговоров, получившей название QAnon) и Terms and Conditions May Apply (документальный фильм, в котором рассказывается, как корпорации и правительства используют информацию, которую пользователи предоставляют при просмотре веб-сайтов, когда устанавливают приложения или покупают товары в Интернете).

Человек (или группа людей) под псевдонимом Сатоши Накамато разработали протокол Биткоина и его первую версию. Со временем этот блокчейн и одноименная криптовалюта приобрели огромную популярность, часть которой Сатоши почему-то не потребовал. Концепцию он опубликовал в 2008 году, впервые биткоин-клиент увидел свет в 2009 году, а в 2010 году Сатоши просто исчез. Перед этим он удалил свои контакты с форума и передал пароли другим разработчикам.

И вот почти 14 лет личность Сатоши Накамото и его исчезновение не дают покоя криптосообществу. Одни считают, что отец Биткоина умер, другие — что таким образом он избегает возможных юридических проблем. Третьи вообще склоняются к мысли, что Накамото — лишь маркетинговый ход, образ, для привлечения внимания к Биткоину.

Интересно то, что на кошельках, которые приписывают Сатоши Накамато, до сих пор хранятся сотни биткоинов, которые до сих пор остаются неприкосновенными, хотя их стоимость составляет сейчас десятки миллионов долларов.

И вот, накануне премьеры, на децентрализованной платформе предсказаний на базе блокчейна Polygon — Polymarket — пользователи определили своих претендентов на роль Сатоши Накамото.

Большинство (20.4%) считает, что это Ник Сабо — ученый в области информатики, криптографии, а также права, известный в связи с исследованиями в области смартконтрактов и криптовалют.

Курс Project Manager від Powercode academy. Онлайн-курс Project Manager. З нуля за 3,5 місяці до нової позиції Без знання коду, англійської та стресу. Зарееструватися

На втором месте Адам Бек (10.3%) — британский бизнесмен, специалист в области криптографии и «сайферпанк» («CypherPunk») Сайферпанки или шифропанки это люди, которые выступают за широкое использование сильной криптографии и технологий повышения конфиденциальности. Известно, что Бек переписывался с Сатоши Накамото, и ссылка на его публикацию содержится в описании системы Биткоина. Хотя Бек еще 7 октября написавшийчто он не Накамото.

Третьим по популярности оказалось имя Лена Сассамана (8%). Это известный американский технолог, защитник конфиденциальности информации. Большая часть его карьеры была связана с криптографией и разработкой протоколов. Сассаман умер в 2011 году.

На четвертом месте (4.4%) Дейв Клейман, которого не стало в 2013 году. Он был американским экспертом по компьютерной криминалистике, автором или соавтором нескольких книг и частым спикером на мероприятиях, связанных с безопасностью.

С 2.3% голосов пятерку номинантов закрывает Гарольд (Гал) — американский программист, который умер в 2014 году. Был одним из первых пользователей Биткоина и получил первую транзакцию в количестве 10 монет от создателя проекта Сатоши Накамото. В его честь названа дробная часть 1/1000 (finney) криптовалюты Эфир в сети Ethereum.

Парадоксально, но в списке есть даже имя Крейга Райта, которого суд признал лжецом из-за попыток выдать себя за Сатоши Накамото.

Курс Project Manager від Powercode academy. Онлайн-курс Project Manager. З нуля за 3,5 місяці до нової позиції Без знання коду, англійської та стресу. Зарееструватися

Раздел Крипто выходит при поддержке ?

Обмифай — это надёжный украинский мониторинг криптообменников, предлагающий выгодные курсы обмена криптовалют, фиата и средств с популярных платёжных систем. Платформа обеспечивает безопасность благодаря страховому депозиту, гарантируя надёжность каждой сделки. Для удобства пользователей доступно уникальное мобильное приложение, позволяющее обменивать валюты в любое время и в любом месте. Популярные направления обмена:

TRC20-MONO

TRC20-CASH USD

PRIVAT-TRC20