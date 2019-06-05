Mastercard: Платежными приложениями пользуются 58% украинцев, при этом 87% готовы поменять физическую банковскую карту на мобильное устройство с возможностью оплаты [инфографика]

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Компания Mastercard рассказала, как украинцы пользуются смартфонами и другими гаджетами, а также цифровыми сервисами и финансовыми приложениями. Информация была получена в результате исследования Digitalization Trust Survey 2019, проведенного компанией IPSOS Research в Центральной и Восточной Европе.

По результатам исследования была зафиксирована увеличенная популярность смартфонов в Украине и Европе — пользователи все чаще предпочитают ими расплачиваться, а также активно пользуются мобильным онлайн-банкингом и платежными приложениями.

Если говорить об Украине, то по данным Mastercard смартфонами уже пользуются 96% опрошенных украинцев (20% — спортивными гаджетами и 16% — умными часами), при этом 87% украинцев готовы заменить физическую платежную карту мобильным устройством. Платежными приложениями пользуются 58% опрошенных, это второй результат в Европе, проникновение выше только в Австрии (67%).

Украинцы совершают в среднем 8 онлайн-покупок в месяц. Оплачивать предпочитают картой онлайн (72%), картой при доставке (48%) или мобильным кошельком (32%). Самые популярные цифровые сервисы: поиск, соцсети, почта, погода, онлайн-покупки, звонки/мессенджеры, навигация, оплата счетов, фото/видео, музыка.

Источник: Mastercard, AIN.UA