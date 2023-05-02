Match Group — владелец Tinder и других приложений для знакомств — покинет российский рынок к 30 июня

Компания Match Group, владеющая сервисом знакомств Tinder, намерена покинуть россию к 30 июня, заявляя о необходимости защиты прав человека.

Курс Frontend Любиш, щоб було красиво і все працювало як треба? Тобі дорога в IT. Хочу на курси

«Мы привержены защите прав человека», — говорится в отчете компании. «Наши бренды предпринимают шаги по ограничению доступа к своим сервисам в россии и завершат свой уход с российского рынка к 30 июня 2023 года».

Многие поставщики цифровых услуг с небольшим штатом сотрудников в россии, такие как Spotify и Netflix, покинули российский рынок вскоре после того, как россия вторглась в Украину в феврале 2022 года. Match Group, владеющая приложениями для знакомств, такими как Tinder, Hinge и PlentyOfFish, сделала несколько публичных заявлений о своей деятельности в россии, но в марте 2022 года отметила негативное влияние на свой европейский бизнес. Компания не предоставила дополнительных сведений о своём запланированном уходе из россии.

Компания Friends Fiduciary Corp (акционер Match Group) заявила, что Match подала пример другим, связав свое решение с рисками для прав человека, с которыми сталкивается украинский народ. Европол заявил в сентябре прошлого года, что приложения для знакомств были среди онлайн-платформ, «захваченных» отдельными лицами с целью торговли людьми, привлекая внимание к проблемам украинских беженцев.

Исполнительный директор Friends Fiduciary Джефф Перкинс заявил, что у бизнеса были веские причины покинуть россию:

«Нехорошо, чтобы надежный бренд продолжал свою деятельность в стране, где глава государства был обвинен Международным уголовным судом».

Напомним, 17 марта МУС выдал ордер на арест президента россии владимира путина, обвинив его в военном преступлении, связанном с незаконной депортацией сотен детей из Украины.

Источник: reuters