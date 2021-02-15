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МАУ почала продавати квитки на повітряну екскурсію над Києвом, Прип’яттю, ЧАЕС та Гостомелем (мапа, вартість)

МАУ почала продавати квитки на повітряну екскурсію над Києвом, Прип’яттю, ЧАЕС та Гостомелем (мапа, вартість)

МАУ почала продавати квитки на повітряну екскурсію над Києвом, Прип’яттю, ЧАЕС та Гостомелем (мапа, вартість)


Українська авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» запустила повітряну екскурсію «Політ над Києвом — світ очима пілота» протягом якої можна буде побачити з висоти пташиного польоту Київ, Дніпро, Чорнобильську зону та Гостомель, де базується Ан-225 «Мрія».

«Хотіли б побачити Київ з висоти пташиного польоту? А може, мріяли побачити найбільший у світі літак з ілюмінатора? Запрошуємо вас на унікальний рейс в незвичайне місце над хмарами — літак МАУ з найнезвичайнішими супроводжуючими — пілотами!

Скористайтеся можливістю політати на Embraer 195 над Києвом на висоті 900 метрів над рівнем Дніпра, побувати на Boeing 777, сфотографуватися в кабіні льотного екіпажу і зробити селфі з пілотом, задати питання, що завжди вас цікавили і дізнатися від професіоналів цікаві факти, про які ви раніше навіть не здогадувалися!

Якими таємницями оповита робота пілота? Чи правда, що всю роботу в польоті виконує автопілот? Чи можна летіти без двигунів? Що таке турбулентність та чи варто її боятися? А ще багато секретів і лайфхаків для тих, хто боїться літати!»

МАУ почала продавати квитки на повітряну екскурсію над Києвом, Прип'яттю, ЧАЕС та Гостомелем (мапа, вартість)

Час польоту на літаку Embraer 195 складе 1 годину 10 хвилин, вартість екскурсії з харчуванням — 2660 грн ($95). Після польоту передбачено огляд повітряного судна Boeing 777, питання пілотам, фото на пам’ять з пілотом в кабіні льотного екіпажу та розіграш цінних подарунків від МАУ. Зліт заплановано на неділю 7 березня 2021 року.

Джерело: МАУ

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