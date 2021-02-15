МАУ почала продавати квитки на повітряну екскурсію над Києвом, Прип’яттю, ЧАЕС та Гостомелем (мапа, вартість)

Українська авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» запустила повітряну екскурсію «Політ над Києвом — світ очима пілота» протягом якої можна буде побачити з висоти пташиного польоту Київ, Дніпро, Чорнобильську зону та Гостомель, де базується Ан-225 «Мрія».

«Хотіли б побачити Київ з висоти пташиного польоту? А може, мріяли побачити найбільший у світі літак з ілюмінатора? Запрошуємо вас на унікальний рейс в незвичайне місце над хмарами — літак МАУ з найнезвичайнішими супроводжуючими — пілотами!

Скористайтеся можливістю політати на Embraer 195 над Києвом на висоті 900 метрів над рівнем Дніпра, побувати на Boeing 777, сфотографуватися в кабіні льотного екіпажу і зробити селфі з пілотом, задати питання, що завжди вас цікавили і дізнатися від професіоналів цікаві факти, про які ви раніше навіть не здогадувалися!

Якими таємницями оповита робота пілота? Чи правда, що всю роботу в польоті виконує автопілот? Чи можна летіти без двигунів? Що таке турбулентність та чи варто її боятися? А ще багато секретів і лайфхаків для тих, хто боїться літати!»