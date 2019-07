Microsoft анонсировала новую Windows 1.0 с MS-DOS и часами

Похоже, компания Microsoft что-то задумала. На днях команда разработчиков Windows опубликовала в Twitter короткий видеоролик с анонсом «полностью новой Windows 1.0 с MS-DOS Executive и часами». Точно такое же видео появилось в официальном аккаунте Windows в Instagram. При этом остальные публикации там были удалены.

Согласно тому, как на видео появляются логотипы Windows, версии операционной системы Microsoft идут в обратном порядке и в конечном счёте останавливаются на логотипе Windows 1.0, который теперь используется во всех социальных сетях компании.

Introducing the all-new Windows 1.0, with MS-Dos Executive, Clock, and more!! 😲 💾 pic.twitter.com/guU4QxwsGG

— Windows (@Windows) July 1, 2019